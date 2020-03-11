【新冠肺炎】又朝令夕改？湖北潛江突取消「解封令」　稱續嚴格管制　

內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情趨緩，國內各市、縣紛紛解除封鎖，重災區湖北的潛江市昨日也宣布全面恢復正常生產生活秩序，市域內所有交通卡口將解除，不料潛江當局今早緊急宣布，撤除該項公告，「繼續實行嚴格交通管制、人員管控」。

內地網民：朝令夕改2.0版

潛江市武漢肺炎疫情防控指揮部昨日開會討論後，決定於近日全面恢復正常生產生活秩序，市域內所有交通卡口將解除，所有公共交通將恢復，所有企業也將全面復工復產。

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《北京日報》微信公眾號「長安街知事」當日撰文表示，在湖北全省17個市州中，潛江是首個宣布封城也是首個宣布全面恢復生產生活秩序的。

文章還說，疫情發生以來，潛江的防控效果比較好，確診人數處於全省倒數第二位，僅多於人口稀少的神農架林區。

不料，潛江當局今早突宣布：「對市新冠肺炎疫情防控指揮部發布的第26號通告予以取消，全市繼續實行嚴格交通管制、人員管控，堅決打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰。」

《湖北日報》指，潛江仍在湖北省內12個高風險地區之列。

湖北日報解釋稱，風險劃定標準，即以縣市區為單位，無確診病例或連續14天無新增確診病例為低風險地區；14天內有新增確診病例，累計確診病例不超過50例，或累計確診病例超過50例，14天內未發生聚集性疫情為中風險地區；累計病例超過50例，14天內有聚集性疫情發生為高風險地區。

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此前，武漢上月24日也出現「解封」烏龍，因此有網民稱今次潛江是「朝令夕改2.0版」。武漢當日曾發布通告指，滯留的外地人員可按規定分批出城，下午官方隨即宣布有關通告無效，稱通告未經研究和主要領導同意，已對相關人員嚴肅批評處理，並強調要貫徹中共總書記習近平關於「外防輸出」的重要指示精神。

內地網民評論：

隊友呢-隊友呢：說明他們領導挨罵了 Northwest偏北：朝令夕改2.0版 葉少俠soccer：湖北綠碼有了，繼續等通知，到時候還需要一大堆證明，這綠碼請問是不是笑話，再結合這種朝令夕改的做法，到底在搞什麼？玩老百姓嗎？ 老尤老尤：想罵人！民怨沸騰！ 江大蝦俠：昨天大力宣傳，今天又啪啪打臉

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責任編輯：伍樂

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