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提「香港村」規劃　韓國瑜盼疫情後港人移民首選高雄

社會熱點 13:13 2020/03/11

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在台灣，面臨罷免危機的高雄市長韓國瑜表示，市府正思考疫情結束，高雄要如何跳躍和飛進，提出規劃「香港村」，盼香港移民首選高雄，幫助高雄跳躍飛升。

中央社報道，韓國瑜去年選後返回高市府上班後，今天首次公開出席里業務會報，有里長及地方社團領袖約百多人出席。他致詞時表示，里長和地方民眾務必做好防疫，不管是新冠肺炎還是登革熱，都不能怠忽。

搭飛機90分鐘就到 高雄推廣中英教育 

高雄市長韓國瑜。

他稱，市府在思考未來高雄城市行銷，如何讓貨出去、人進來，讓觀光客快樂來高雄，也讓高雄東西源源不斷賣出去。

他又透露，市府正思考疫情結束，高雄要如何跳躍和飛進，因此規劃「香港村」，希望香港移民首選高雄，也歡迎馬來西亞人到高雄。他指出，高雄推廣中英雙語教育，覆蓋48間學校，只要港人願意移民來，搭飛機90分鐘就回家了。

【移民台灣】法新社：移居台灣港人增三成 他們在想什麼？

敗選後回高雄上班 韓國瑜稱平常心面對罷韓

另外，韓國瑜指出，1年多後橋頭科學園區就要啟動，已請教育局規劃在岡山、橋頭一帶，從幼稚園到高中規劃完整的雙語教育學校。市區也要籌備一間完整雙語學校，以因應大林蒲石化產業進駐和人才子女就學需求。

綠營質疑：洗白親中立場

綠營人士質疑，韓國瑜提出香港村計劃，是為了洗白親中立場。民進黨市議員黃文益則批評，韓國瑜此時提這個概念的時間點不對，懷疑韓國瑜是在拉攏年輕族群，又認為「香港村」是要就近看管香港人，或幫中共監視香港人。

不過，國民黨市議員曾俊傑，則肯定且樂見韓國瑜的構想，希望有助於高雄發展。

責任編輯：林佩怡

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