【新冠肺炎】研究指新冠病毒排毒期可達37天 高齡是患者病亡關鍵因素

北京中日友好醫院副院長曹彬等學者10日在醫學期刊《刺針》（The Lancet）上發表文章，首次聚焦新冠病毒感染身體後持續繁殖病毒的時間，發現存活病人中，病毒排毒中位時間為20天，最長可達37天。 此外，研究還發現，高齡是患者病亡非常關鍵的危險因素。

病毒感染宿主細胞並繁殖 最長持續37天

北京中日友好醫院副院長曹彬，武漢金銀潭醫院結核病科副主任醫師陳華等19位專家，發表題為《武漢新冠肺炎成年住院患者死亡的臨床過程及危險因素的回顧性隊列研究》的文章，該研究首次聚焦了新冠病毒的排毒時間。

所謂「病毒排毒時間」，即病毒感染宿主細胞並繼續繁殖的時間。在流感中，排毒期越長越可能導致死亡。評估感染性病毒復制水平和持續時間，對評估病毒傳播風險、制定治療及隔離措施有重要意義。

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文章研究數據表明，在137例存活（目前已出院）患者中，可檢測到的新冠病毒中位排毒時間為20天，最少在8天，最長病毒排毒持續時間為37天。而在54名死亡患者中，發現直至病亡，患者體內仍可以檢測到新冠病毒。

曹彬在文章發表後接受《刺針》采訪時指出，「20天這個數字顛覆了對於急性呼吸道病毒感染的病毒排毒時間的想像。」他說，為了減少病毒復制、縮短病毒排毒時間，或需要更早開展更強的抗病毒治療，這有待進一步研究。

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此外，文章研究結果還顯示，與幸存患者相比，死亡患者的年齡普遍更大，死亡患者平均年齡為69歲，而幸存患者平均年齡為52歲。而死亡患者在順序器官衰竭評估（SOFA）中得分更高，表明敗血症進一步加強。死亡患者出現呼吸衰竭、繼發感染等也高於幸存者。

責任編輯：尹航

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