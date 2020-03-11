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【新冠肺炎】疫情趨緩？湖北：繼續嚴格管控離漢離鄂通道

社會熱點 14:44 2020/03/11

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內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情趨緩，是否解除封「封城」受關注。不過，湖北省最新通告指，繼續實施嚴格的離漢離鄂通道管控措施，並繼續延遲學校開學，同時將有序推進企業復工復產，武漢市除涉保障疫情防控等企業外，其他企業先不早於3月20日復工復產，而全省影劇院、健身房等在疫情解除前不得複工復產。

繼續延遲學校開學 武漢市交通繼續停 

湖北新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部發布通告指，將繼續實施嚴格的離漢離鄂通道管控措施，做好滯留在鄂外地人員服務保障工作。中風險、低風險地區人員，憑健康碼「綠碼」，在省內安全有序流動。武漢市以及省內其他高風險地區人員，憑健康碼「綠碼」，可與省內流入地採取「點對點」運輸方式安全有序流動。

武漢市以外地區，在做好健康管理、落實防控措施的前提下，採取「點對點、一站式」的辦法，集中輸送務工人員安全返崗，幫助外地滯留在鄂人員安全有序返鄉。各級指揮部做好滯留在外人員安全有序返鄂服務保障工作，將返鄂人員納入本地疫情防控管理。

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通告指，仍要加強交通運輸管理。武漢市以及省內其他高風險地區的客運航班、旅客列車、客運汽車、客輪以及城市公交繼續停運；中風險、低風險地區的省內客運航班、旅客列車、客運汽車、客輪以及城市公交，在採取必要防控措施的前提下，逐步有序恢復。

通告並指，繼續延遲學校開學。省內大專院校、中小學、中職學校、技工院校、幼兒園等繼續延期開學。具體開學時間根據疫情防控情況，經科學評估後確定。

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企業復工復產方面，全省以縣域為單位，劃分低、中、高風險區，實施分區分級差異化防控，企業分類分時有條件復工復產，具體行業企業實行靈活動態管理。

企業分類分時有條件復工復產

其中，武漢市涉及保障疫情防控必需（醫療器械、藥品、防護品等）、公共事業運行必需（供水、供電、供熱、油氣、通訊、環衛、醫廢處理等）、群眾生活必需、農業生產必需以及其他涉及重要國計民生的企業可以復工復產。對全國、全球產業鏈配套有重大影響的企業，在防控措施到位、防控責任落實的前提下，按程序批准後可以復工復產。春節以來未停工停業的企業可以繼續生產。其他企業先按不早於3月20日24時前復工復產。

低風險地區實行限制清單管理，包括人員聚集度高、場所相對密閉的影劇院、棋牌室、遊藝廳、書店、網吧、舞廳、酒吧、KTV、公共浴室、足浴店、美容店、健身房、培訓機構、堂食類餐飲等，疫情解除前不得複工復產；不在限制清單內的市場主體可以有序復工復產或繼續生產。

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責任編輯：蒯宇澄

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