【劉亦菲演花木蘭】劉亦菲祖母被武漢封城「困」着：我好擔心

▲ 在武漢出生的花木蘭女主角劉亦菲出席首映，她接受外媒訪問時說，祖母原來受封城影響被「困」，劉亦菲坦言感到擔心。

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全球超過100國家或地區，真人版《花木蘭》電影確定暫延亞洲上映檔期，但北美地區一切照常，並於當地時間10日在美國洛杉磯舉辦全球首映。在武漢出生的女主角劉亦菲出席首映，她接受外媒訪問時說，祖母原來受封城影響被「困」，劉亦菲坦言感到擔心。

劉亦菲在紅毯上接受《綜藝報（Variety）》記者訪問，記者問她「妳的老家在武漢，這陣子有沒有和家人聯繫？」

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劉亦菲愣了一下：「對，我的姥姥（祖母）在武漢。」外國記者繼續提問，「那奶奶（祖母）還好嗎？」劉亦菲則迅速接話「她很好，謝謝你的提問。」

但劉亦菲亦以英文表示：

在疫情發生後大家肯定是非常擔心的，我的祖母現在仍在武漢，大家都非常小心的照顧 家人，留在家中小心防範，希望疫情能盡快好過來。

華裔女演員劉亦菲生於湖北武漢，畢業於北京電影學院表演系2002級本科班。2002年主演電視劇《金粉世家》進入演藝圈，之後幾年相繼飾演了《天龍八部》的王語嫣、《仙劍奇俠傳》的趙靈兒和《神鵰俠侶》的小龍女等知名角色，因此積累了大量人氣。

她於2017年從迪士尼《花木蘭》真人版電影試鏡中脫穎而出，成為主角花木蘭一角的飾演者。

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責任編輯：伍樂

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