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【新冠肺炎】「疫情發哨人」艾芬專訪被刪 內地網民奇招「火星文」接力散播

社會熱點 15:32 2020/03/11

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情率先在湖北武漢爆發，回顧疫情初期，接連有醫生因發布疫情信息，遭到訓誡、訓斥。除了染疫病逝、被譽為武漢疫情「吹哨人」的醫生李文亮之外，最先拍下報告傳出的「發哨人」醫生艾芬，近日接受內地《人物》雜誌專訪時，也透露自己遭受前所未有的訓斥。

不過，該篇專訪已被刪除，各大社交平台轉發相關文字內容也被封殺，引發內地輿論轟動。有網民為了轉發專訪文章，用截圖流傳，更有人將文字轉為英文、倒版、火星文、emoji、盲文、摩斯密碼，甚至據傳有人把文字轉做甲骨文，以奇招保留文章並散播開去，惟有部分帖文也被刪。

有網民表示，既然有人發哨，有人吹哨，那麼就該把哨聲傳遞下去​；野蠻的刪除，反而會讓它傳播得更廣。已有網站記下該專訪全文。

艾芬專訪被封殺，網民轉成不同版本。

艾芬專訪被封殺，網民轉成不同版本。

艾芬專訪被封殺，網民轉成不同版本。

拍下報告傳給同學 遭前所未有斥責

內地《人物》雜誌3月號封面故事「武漢醫生」，當中有武漢市中心醫院急診科主任艾芬的專訪《發哨子的人》。

報道指出，艾芬於12月30日曾拿到過一份不明肺炎病人的病毒檢測報告，她用紅色圈出「SARS冠狀病毒」字樣，當大學同學問起時，她將這份報告拍下來傳給了這位同是醫生的同學。當晚，這份報告傳遍武漢的醫生圈，轉發這份報告的人，包括那8位被警方訓誡的醫生。艾芬形容自己不是吹哨人，是那個「發哨子的人」。

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據艾芬稱，她之後接到醫院轉市衛健委的通知，大意就是關於不明原因肺炎，不要隨意對外發布，避免引起群眾恐慌，如果因為信息洩露引發恐慌，要追責。之後，艾芬遭到約談，「我遭受了前所未有的、非常嚴厲的斥責」。

她說，那次約談對我的打擊很大，非常大，「回來後我感覺整個人心都垮了，真的是強打著精神，認真做事，後來所有的人再來問我，我就不能回答了」。
她又透露，當時她要求醫護、病人戴口罩，「當時外面在說沒有人傳人，我又要在這裡強調戴口罩加強防護，都是很矛盾的」。另有醫生提出要把隔離衣穿外頭，醫院開會說不讓，說隔離衣穿外頭會造成恐慌，「我就讓科室的人把隔離服穿白大褂裡面，這是不符合規範的，很荒謬的」。

4醫生去世 因信息不透明

艾芬表示，她們眼睜睜看著病人越來越多，傳播區域半徑越來越大，「很多時候我都在想，如果他們當時不那樣訓斥我，心平氣和地問一下這件事情的來龍去脈，再請別的呼吸科專家一起溝通一下，也許局面會好一些，我至少可以在醫院內部多交流一下。如果是1月1號大家都這樣引起警惕，就不會有那麼多悲劇了」。

值得注意，武漢市中心醫院已有4位醫護人員因感染新冠肺炎去世，包括李文亮，眼科副主任梅仲明、朱和平及甲狀腺乳腺外科主任江學慶。

她強調，中心醫院代價這麼大，就是跟我們的醫務人員沒有信息透明化有關。倒下的人，急診科和呼吸科沒有那麼重的，因為我們有防護意識，並且一生病就趕緊休息治療。重的都是外圍科室，李文亮是眼科的，江學慶是甲乳科的。

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後悔沒有繼續吹響哨聲 須有人講真話

「如果這些醫生都能夠得到及時的提醒，或許就不會有這一天。所以，作為當事人的我非常後悔，早知道有今天，我管他批評不批評我，『老子』到處說，是不是？」艾芬說，後悔當初就應該繼續大聲疾呼。

艾芬說，早前領導和她談話，她想問「有沒有覺得那天批評我批評錯了？」，希望能夠給她一個道歉，「但是我不敢問」。她認為，這次的事情更加說明，每個人還是要堅持自己獨立的思想，因為要有人站出來說真話，必須要有人，「這個世界必須要有不同的聲音，是吧？」

責任編輯：伍樂

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