【新冠肺炎】滬指高開低走收跌0.9% 3000點得而復失

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球擴散，內地股市今日震盪調整，滬指高開低走收市跌0.9%，3000點得而復失。

受政策預期提升影響，包括美國總統特朗普敦促推出減稅及其他刺激措施，隔夜美股大幅反彈，滬深兩市今日亦雙雙高開，但隨後漲幅回落，截至收市，滬指報2968.52點，跌0.94%；深證成指報11200.05點，跌1.78%。創業板指亦高開低走，午後跳水收跌2.2%，報2101.46點。

深成指跌1.78% 兩市成交縮量

兩市成交合計總額為9,729億元（人民幣，下同），較上一交易日略有縮量。其中，滬市成交3,788億元，深市成交5,941元。北向資金淨流出超74億元。

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盤面上，多板塊午後轉跌，港口航運、種植業林業、交通運輸、酒店餐飲、國防軍工、鋼鐵等上漲；半導體、電子領跌，證券、計算機、新材料等跌幅居前

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巨豐投顧認為，市場連續上漲後展開調整，震盪難免。建議後市繼續以券商板塊為風向標，短線關注新基建板塊，中線則把握好5G、特斯拉產業鏈調整之後的進場機會。

責任編輯：蒯宇澄