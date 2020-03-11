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【新冠肺炎】抓逃犯勁過張學友！上千通緝犯疫情期間落網

社會熱點 15:44 2020/03/11

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內地新冠肺炎疫情仍未平息，各地嚴格管控人員流動，特殊時期的管控措施竟帶來意想不到的效果：數以千計的通緝犯自首或被捕，其中有人截至落網時已潛逃37年。

綜合內媒報道，潛逃20年的貴州籍罪犯張某祥上月主動向廈門海滄警方自首。因為沒有身份證，張某祥疫情期無工可打、無房可租，只能在公園裡、小樹林風餐露宿，連續半個月忐忑不安。最後，實在熬不住的張某祥背著裝有全部家當的大包投案自首。

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在浙江，紹興民警2月開展疫情防控摸排工作時，發現一出租房內一位男子拿不出身份證，自報姓名也查不到對應的身份，面對民警的問題答非所問。警察核實發現，該男子竟是14年前的命案逃犯。被抓後，男子交代，潛逃的這幾年，他從不用自己的身份證，本以為現在疫情特殊時期，居家隔離會很安全，不料法網恢恢疏而不漏，在民警疫情防控排查的時候自己落網。

防疫期間逃犯落網的20種原因（資料來源：時代數據）

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經查，1月23日至2月22日，浙江省公安機關共拘捕逃犯678人；截至2月22日，江蘇省公安機關共拘捕逃犯481人；截至2月19日，安徽省公安機關共拘捕逃犯452人。僅這3省拘捕的逃犯數量已超千人，同時也有不少地方公安機關透過微信公眾號、官方微博，發布典型逃犯落網消息。上述兩則案例即可見一斑。

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另據內地自媒體「時代數據」統計指出，1月23日至3月4日期間，共有150件典型逃犯落網案例，當中107人被捕。其中，潛逃超過20年的命案逃犯就有23人，有2人潛逃30年以上。最長的逃犯隱匿了37年，2月21日在雲南德宏州芒市落網。時代數據分析得出逃犯落網的20種原因，包括警方排查、因未戴口罩被舉報等。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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