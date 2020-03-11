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【新冠肺炎】頂風作案 黑龍江抓3人涉野生動物買賣 查獲動物1.3萬隻

社會熱點 16:52 2020/03/11

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內地新冠肺炎疫情仍未平息，日前有研究指病毒源頭在於野生動物，全國人大也通过全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習草案，但仍有不法分子頂風作案。據內媒，黑龍江鶴崗市蘿北縣公安局近日破獲非法收購珍貴野生動物刑事案件1起，非法經營野生動物刑事案件2起，共抓獲犯罪嫌疑人3名，現場查獲野生動物共1.3萬隻。

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3月2日上午，黑龍江鶴崗市蘿北縣公安局民警在摸排中發現，犯罪嫌疑人段某涉嫌非法經營野生動物，並在其租用的冷庫內存放大量野生動物死體。隨後警方將段某抓獲，據初步統計，現場查獲成頭疑似野豬7頭、野豬肉塊6塊、疑似野雞81只、野鴨51只、野兔13只、灰鼠29只、林蛙約5,000只。

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同日中午，民警還發現犯罪嫌疑人楊某涉嫌非法收購珍貴野生動物，立即趕赴現場將其抓獲，現場查獲鴛鴦10只（國家二級保護動物）、鷹2只、馬鹿頭15個、狍子4只、大雁4只、喜鵲1只、野豬1頭、灰鼠30只、松鴉2只、野雞12只、野鴨4只。

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兩天後，警方再發現一起涉嫌非法經營野生動物刑事案件，犯罪嫌疑人婁某被抓獲，現場查獲疑似野豬肉12袋、鹿肉21袋、狍子肉34袋，疑似石雞死體14只、野雞死體12只、飛龍（又稱花尾榛雞）死體2只，疑似林蛙活體437只、死體500只、蛤士蟆活體7,000余只。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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