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【新冠肺炎】深圳新增1宗輸入病例 患者從巴黎搭國泰經香港返內地

社會熱點 18:19 2020/03/11

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）蔓延全球，內地再有輸入個案。深圳新增一名確診患者，前日（9日）從法國巴黎乘搭國泰航班，昨日（10日）抵達香港，經深圳灣口岸到深圳，因有法國旅行史及曾經有發燒症狀而被送院，核酸檢測結果為陽性。

廣東衛健委今日報告3宗境外輸入新冠肺炎確診病例，深圳1宗從法國入境，中山2宗從西班牙入境。

其中深圳報告病例患者，上月7日到法國出差，3月2日開始出現發燒症狀，前日從巴黎乘搭國泰CX 260航班，昨日抵達香港後，經深圳灣口岸入境深圳。根據通報，患者入境時體溫正常，由於其填寫的健康申報卡顯示有法國旅行史、並曾出現發燒等症狀，被轉送到蛇口人民醫院發熱門診就診。

該患者核酸檢測結果陽性，目前在深圳市第三人民醫院隔離治療，病情穩定。初步判定在內地無密切接觸者。

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中山2宗輸入病例來自西班牙

另外，中山報告兩宗新病例來自同一個家庭，患者1月26日至3月8日與家人在西班牙瓦倫西亞探親，前日乘搭歐羅巴航空UX 1005航班，經法國巴黎轉機，搭中國南方航空CZ 348，昨日抵達廣州白雲機場。

患者入境時體溫正常，口岸對其進行核酸檢測，檢測結果陽性。當晚患者被送至中山市第二人民醫院隔離治療，目前病情穩定。初步判斷密切接觸者46人，12名密切接觸者已集中隔離觀察，已發函到相關省份和地市協查其餘密切接觸者。

責任編輯：伍樂

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