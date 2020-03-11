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【新冠肺炎確診個案】國泰空姐與中國學生　搭同一航機西班牙抵香港

社會熱點 18:55 2020/03/11

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延全球，香港今日有6宗新增確診個案，包括一名從西班牙返港的國泰航空機艙服務員。據了解，這名空姐與東莞日前通報輸入個案的女留學生，同坐國泰CX320航班。（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延全球，香港今日有6宗新增確診個案，包括一名從西班牙返港的國泰航空機艙服務員。據了解，這名空姐與東莞日前通報輸入個案的女留學生，同坐國泰CX320航班，反映這個航班上已有至少2人感染新冠肺炎。

暫未能確定個案是機上傳播、抑或二人分別在西班牙或其他境外地區受感染。

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香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，這名女性空中服務員22歲，住在小瀝源廣林苑茂林閣。她3月7日登上西班牙馬德里往香港的CX320航班執勤，3月8日抵達香港。

同搭CX320航班
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據稱，確診染新冠肺炎的空姐表示，自己3月6日時已經有流鼻水的症狀，3月9日有發冷情況。她曾於潛伏期，即2月21日至24日之間前往荷蘭阿姆斯特丹，25日至3月2日回到香港，其後3月3日前往西班牙馬德里，及後回港。之後，她沒有再執勤，大部分時間在家。

值得注意是，東莞市衛生健康局日前通報一宗輸入性新冠肺炎確診個案，患者為中國留學生（女），她亦是於3月7日從西班牙馬德里，乘坐CX320國泰航班回國。她3月8日到達香港國際機場，在深圳灣口岸入境，體溫正常，口岸對其進行了核酸檢測；至3月9日，核酸檢測結果陽性，確診新型冠狀病毒肺炎。

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目前，這名女學生患者已轉入東莞市第九人民醫院隔離治療。已初步找到6名密切接觸者，均已集中隔離觀察。

張竹君說，不排除空姐和事件中的內地留學生，都是在西班牙當地感染病毒。另外，因為該名患者在飛機上曾照顧過多名乘客，衛生署現時正在追蹤這些乘客，以及接觸密切的工作人員等。而至於該名空中服務員落機後是否有其他接觸者，衛生署則需要進一步詢問患者。

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內地傳染病專家鍾南山日前表示，估計全球疫情「至少延續到6月份」，中國的新冠病毒防控重點，將會從輸出轉為輸入。而廣東省的國際交往特別多，所以要加強邊檢邊境檢測的措施；而且要制訂從國外疫區赴華的措施，做好必要的隔離。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

傳染病 疫情 新冠肺炎 香港國際機場 航空 機艙服務員 香港 中國 西班牙 口岸

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