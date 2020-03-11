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【新冠肺炎】單以武漢航班計算　美國3月1日恐已有近萬人染新冠肺炎？

社會熱點 19:55 2020/03/11

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延全球，美國現在有多少人感染新冠肺炎？（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延全球，美國現在有多少人感染新冠肺炎？CNN統計，截至美東時間3月10日傍晚，全美已確診至少849個案，但一項由中美團隊負責、基於武漢直飛資料的研究認為，截至3月1日，美國僅從武漢直接輸入的病例，就已有最少1043、最多9484個。

一個中美聯合研究團隊3月6日在預印本網站medRxiv上合作發表了題為《評估COVID-19在美流行規模：基於中國武漢直飛航線的模擬》（Estimating the scale of COVID-19 Epidemic in the United States: Simulations Based on Air Traffic Directly from Wuhan, China ）的論文。不過論文尚未經過同行評議。

研究團隊：這種推算其實已相當保守

論文的通訊作者來自位於美國洛杉磯的西達賽奈（Cedars-Sinai）醫療中心。北京大學流行病與衛生統計系教授李立明、曹衛華和呂筠參與研究。研究團隊聲明，「分析有意採取了一系列保守性假設，再加上模型簡化，可能會出現偏差，需讀者理性判斷。」

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例如，該研究只考慮武漢在封鎖（1月23日）前直飛美國的人群，未計算從中國其餘地區或其他國家（如南韓、意大利或伊朗）輸入的病例。美國在3月1日前採取的相關監測和隔離措施也考慮進去了。此外，研究假設這些武漢輸入的病例在美診斷後就停止傳播病毒。

武漢天河機場目前有兩條直飛美國的航線，目的地分別是三藩市和紐約，鑑於相應期限的航空資訊尚未更新，研究參考了以往可類比的資料。截至論文寫作的2月29日，美國公開報告了20個病例的資訊，其中8例在發病前到過武漢，1例有過北京旅行史，4例未報告旅遊史，2例為人傳人，5例未有中國旅行史或確診病例接觸史。

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儘管美國已採取了許多遏制措施，包括旅行警告、旅行禁令、入境篩查、接觸者追蹤等，但仍有多個病例未報告相關的旅行史或接觸史，表明社區傳播的可能性。論文假設，美國疾控中心確定了50%以上的輸入性質病例。

「控制新冠肺炎的機會正在消失」

至於建立新冠病毒的傳播範圍模型所需的其他一些關鍵因素，如基本傳染數、潛伏期、人際傳播時間間隔等，則參照了針對中國病例的現有研究，分別設置為2.1至2.5、6天和7.5天。

在最可能的參數設定下，分析模型顯示截至3月1日，若此前採取的措施並未成功減少未確診病例的傳播，美國有9484例感染（90%置信區間，2054到24241）；若措施降低了25%的為確診病例傳播，則感染數字為1043（90%置信區間，107到2474）。

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論文表示，在對疾病傳播「過度保守的設定」和對美國疾控措施「過度樂觀的假設」下，模型依然顯示3月1日美國已出現千名傳染病例。研究團隊估計，真實的數字可能介於1000至10000之間。這暗示著，在早期流行階段就控制新冠肺炎的機會正在消失。

論文也引述了一份Bedford實驗室在3月2日發表的評估，即新冠病毒已經在西雅圖地區社區傳播了6周，該地區的感染人數應達到了570例。根據論文的模型，像西雅圖這樣的社區聚集傳播不止一處。

此前曾有報道指，除了正常人員往來之外，武漢或有數十萬計民眾春節前到外地旅遊、甚至避疫，目的地除國內城市外，也包括許多外國國家。

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責任編輯：伍樂

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