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【意大利疫情】米蘭與武漢封城大不同！中國留學生直擊拍片：你戴口罩會嚇怕人（有片）

社會熱點 20:28 2020/03/11

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3月8日是米蘭封城第一天，中國留學生到市中心的繁華商業區走了一遭，發現街上還是有很多人，且戴口罩的意大利人非常少。這與中國武漢封城，顯然有大大的不同。

新冠肺炎疫情在意大利迅速傳播，累計確診人數已逾1萬，全國封鎖直到4月3日。在意大利米蘭理工大學（Politecnico di Milano）就讀的中國留學生李昊晨錄製影片表示，3月8日是米蘭封城第一天，他到市中心的繁華商業區走了一遭，發現街上還是有很多人，且戴口罩的意大利人非常少。這與中國武漢封城，顯然有大大的不同。

【點擊瀏覽央視原片】

綜合內媒報道，李昊晨說，「我現在在利馬（Lima）這條街上，就是米蘭最大的一條商業街，在街上還是有很多人，戴口罩的人雖然有，但是很少，有戴的基本上也是一些中國人或是中東人，意大利戴的人很非常少，跟想像的不一樣。」

李昊晨接著到一家自己最喜歡的「GROM」雪糕店，發現那家店還是有在營業，很多人在排隊購買雪糕，「天阿！我一點都看不出來有點封城的跡象，還是跟平時一模一樣。」

李昊晨還提到，「街上幾乎沒有人戴口罩，我戴這種醫用的口罩都會有點小害怕，因為路上的人會用打量的眼神看我。」

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不少米蘭人不戴口罩。

攤販如常開業。

意大利公布最新疫情數據，過去24小時新增977例新冠肺炎確診，累計確診人數達10149，確診人數突破1萬人。另外，義大利新增死亡病例168例，累計死亡631例。

而根據當地民眾拍攝的影片，米蘭封城後街道雖清靜一點，但戴口罩的民眾的確不多，市面也有商鋪營業。

商業開門營業。

街上還是有人有車。

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責任編輯：鄧國強

傳染病 疫情 口罩 米蘭 意大利 新冠肺炎

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