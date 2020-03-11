新冠肺炎病毒和登革熱臨床特徵相似　新加坡研究籲警惕誤診

▲ 新加坡的國立大學醫學組織（NUHS）等當地醫療機構，近日國際醫學期刊《刺針》（THE LANCET）發表研究指出，難以區分新冠肺炎病毒和登革熱的臨床和實驗室特徵，有新冠肺炎患者在登革熱檢測結果中呈假陽性，須警惕將這些患者誤診為登革熱。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情擴散全球，新加坡及泰國此前均曾出現同患新冠肺炎及登革熱病例，新加坡的國立大學醫學組織（NUHS）等當地醫療機構，近日國際醫學期刊《刺針》（THE LANCET）發表研究指出，難以區分新冠肺炎病毒和登革熱的臨床和實驗室特徵，有新冠肺炎患者在登革熱檢測結果中呈假陽性，須警惕將這些患者誤診為登革熱。

來自新加坡國立大學醫學組織（NUHS）等當地醫療機構的研究員在《刺針》發表題為「新加坡隱性COVID-19和假陽性登革熱血清學」的文章，指出其中兩名新加坡新冠肺炎確診患者的登革熱血清學快速檢測結果均為假陽性，後來被證實患有嚴重的SARS-CoV-2感染，是COVID-19的致病病毒。

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該研究指出，新加坡的第一例誤診病例是一名57歲的男性，發病前沒有相關的醫療、旅行及接觸史。2月9日到當地一家醫院就診時，已發燒和咳嗽3天。醫生發現他血小板減少但胸部X光片正常，在登革熱3項快速測試呈陰性後出院。後來，他因持續發燒再次入院後，咳嗽和呼吸困難加重，在登革熱快速測試中有兩項血清特異性IgM抗體及IgG抗體檢測均呈陽性，被送往登革熱專科進行治療。

其後他的胸部X光片異常，醫院安排他進行了新冠病毒的鼻咽拭子檢測，發現對新冠病毒呈陽性。最初的登革熱血清轉化結果被認為是假陽性。

▲ 新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情擴散全球，新加坡及泰國此前均曾出現同患新冠肺炎及登革熱病例。（資料圖片）

第二例誤診病例為一名57歲的女性，同樣發病前沒有相關的醫療、旅行及接觸史。她因出現發燒、肌肉疼痛、輕度咳嗽及腹瀉，於2月13日前往一家地區醫院就診，被診斷為登革熱。兩天後，她持續發燒，入院3天後出現呼吸困難。醫院對她進行了新冠病毒檢測後發現樣本呈陽性，而重複登革熱試驗（SD Bioline）為陰性，最初的登革熱IgM結果被認為是假陽性。

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目前，新冠患者出現登革熱感染症狀的病例並不多，但研究認為，由於登革熱快速檢測結果陽性而未能考慮COVID-19，不僅對患者，對公共衛生都具有嚴重的影響，強調在新冠肺炎患者中識別假陽性登革熱血清學結果的重要性，須警惕將新冠肺炎誤診為登革熱。

登革熱是一種以蚊子為媒介的傳染病，由伊蚊叮咬傳播，潛伏期一般為3至15天，屬於中國南方、東南亞等熱帶和亞熱帶地區的常見傳染病。患者感染後，會出現發燒、頭痛、肌肉酸痛等症狀，部分患者還會有腹瀉等消化道症狀。而新冠肺炎患者早期症狀以發熱、乾咳、乏力為主，少數患者出現鼻塞、流涕、咽痛、肌痛和腹瀉等。兩者有一定相似之處。

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責任編輯：伍樂

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