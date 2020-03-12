【新冠肺炎】疫情反覆不宜急進  防疫三大挑戰令人憂慮

從衛健委每日公布的數字，內地新型冠狀病毒肺炎疫情似開始緩和。但是，昨天北京突宣布即日起所有入境北京的旅客，無論是否來自疫情嚴重國家，都必須接受居家或集中觀察14日。湖北潛江市宣布全面解封後，突又撤回該公告。

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這些特異的徵象顯示，疫情並不如一些人估計般樂觀，一些地區急於回復正常，實在是過於焦急，目前全球新冠肺炎正處於爆發期，內地仍面對反向輸入危機；部分城市過早解封、全面復工等人流加劇流動，也有可能再次出現小爆發；部分地區的官員為了達成早日回復正常，有可能瞞報、漏報等等風險。

上月中央推動早日復工復產，不少地方開始逐步推動回復正常生活，部分城市交通開始運作，有旅遊景點也開始對外開放。然而，從數字上並不能完全反映疫情的趨勢，不顧疫情現實的做法也帶來風險。

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湖北的潛江市前日也宣布全面恢復正常生產生活秩序，市域內所有交通卡口將解除，不料潛江當局昨早緊急宣布，撤除該項公告，「繼續實行嚴格交通管制、人員管控」。

首都北京則網傳「3月16日居民出行正常化，17日公交正常化，24日結束全市一級響應及輪班居家辦公模式，有序全面復工」。惟《北京日報》引述北京疫情防控領導小組辦公室消息闢謠，指內容不屬實，強調北京當前疫情防控形勢依然嚴峻複雜。

首先，目前內地新冠肺炎確有所緩解，但全球各地新型冠狀病毒肺炎正處於爆發高峰期，中國幾大一、二線城市外國來客不少，稍有不慎就會因反向輸人引來新的爆發，北京宣布對外來客不管是否來自疫，一律實施隔離政策，正正顯示了情勢之嚴竣。上海、廣州及杭州等地同樣面臨同樣風險。

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其次，根據衛健委公布的數字，連日本地新增確診人數跌至20宗以下，但這個數據有多少可信還是值得懷疑。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏2月28日接受內媒訪問時指，「確診病例這個時候是零，我倒是很擔心，這麼多人進來怎麼會是零呢？輸入性的病例發現的越多，我們城市就越安全」。張文宏的說話，正正是對目前不少城市宣布「零感染」有所懷疑。

因此，不排除某些地方為了早日達成中央號召盡快恢復正常生活，而且不停有專家稱目標三月底「清零」、大家可以除下口罩而鋌而走險，對檢測得過且過，甚至漏報、瞞報部分案例。對此，中央必須嚴格執行檢測上報制度，再重蹈武漢之前的覆轍。

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再者，目前不少城市小區仍封閉、復工復產也未全面展開，不少工人仍受困於原居地。如果一旦全面解封，餐廳、戲院等密封場所、街市及百貨公司等人流密集的場地全面復常，若非已真正超過14天沒有新個案出現，就加快解封，只要有零星潛伏帶菌者，就會令社區爆發再次出現。

新型冠狀病毒傳染性比沙士更強，對待這場疫症必須謹慎，絕不能以政治取代專業，必須按部就班根據疫情作出判斷。目前，一些地區在解封上的輕忽態度，不能不令人擔心。

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本報記者：高青

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