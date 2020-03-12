  • 19°C
香港時間 : 2020312日 (四) 10:10
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】疫情反覆不宜急進  防疫三大挑戰令人憂慮

國情動向 09:12 2020/03/12

分享：

從衛健委每日公布的數字，內地新型冠狀病毒肺炎疫情似開始緩和。但是，昨天北京突宣布即日起所有入境北京的旅客，無論是否來自疫情嚴重國家，都必須接受居家或集中觀察14日。湖北潛江市宣布全面解封後，突又撤回該公告。

【新冠肺炎】深圳新增1宗輸入病例 患者從巴黎搭國泰經香港返內地

【新冠肺炎】疫情趨緩？湖北：繼續嚴格管控離漢離鄂通道

這些特異的徵象顯示，疫情並不如一些人估計般樂觀，一些地區急於回復正常，實在是過於焦急，目前全球新冠肺炎正處於爆發期，內地仍面對反向輸入危機；部分城市過早解封、全面復工等人流加劇流動，也有可能再次出現小爆發；部分地區的官員為了達成早日回復正常，有可能瞞報、漏報等等風險。

上月中央推動早日復工復產，不少地方開始逐步推動回復正常生活，部分城市交通開始運作，有旅遊景點也開始對外開放。然而，從數字上並不能完全反映疫情的趨勢，不顧疫情現實的做法也帶來風險。

【新冠肺炎】深圳新增1宗輸入病例 患者從巴黎搭國泰經香港返內地

【新冠肺炎】又朝令夕改？湖北潛江突取消「解封令」　稱續嚴格管制　

湖北的潛江市前日也宣布全面恢復正常生產生活秩序，市域內所有交通卡口將解除，不料潛江當局昨早緊急宣布，撤除該項公告，「繼續實行嚴格交通管制、人員管控」。

首都北京則網傳「3月16日居民出行正常化，17日公交正常化，24日結束全市一級響應及輪班居家辦公模式，有序全面復工」。惟《北京日報》引述北京疫情防控領導小組辦公室消息闢謠，指內容不屬實，強調北京當前疫情防控形勢依然嚴峻複雜。

首先，目前內地新冠肺炎確有所緩解，但全球各地新型冠狀病毒肺炎正處於爆發高峰期，中國幾大一、二線城市外國來客不少，稍有不慎就會因反向輸人引來新的爆發，北京宣布對外來客不管是否來自疫，一律實施隔離政策，正正顯示了情勢之嚴竣。上海、廣州及杭州等地同樣面臨同樣風險。

【新冠肺炎】復工風險？北京檢查站現人潮 民眾排隊等檢疫

【新冠肺炎】不怕疫情？ 上海Costco現人龍 西湖斷橋湧5000人

其次，根據衛健委公布的數字，連日本地新增確診人數跌至20宗以下，但這個數據有多少可信還是值得懷疑。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏2月28日接受內媒訪問時指，「確診病例這個時候是零，我倒是很擔心，這麼多人進來怎麼會是零呢？輸入性的病例發現的越多，我們城市就越安全」。張文宏的說話，正正是對目前不少城市宣布「零感染」有所懷疑。

因此，不排除某些地方為了早日達成中央號召盡快恢復正常生活，而且不停有專家稱目標三月底「清零」、大家可以除下口罩而鋌而走險，對檢測得過且過，甚至漏報、瞞報部分案例。對此，中央必須嚴格執行檢測上報制度，再重蹈武漢之前的覆轍。

【湖北武漢疫情】湖北解禁前兆？湖北發放健康碼 中低風險區持綠碼者可全省通行

【新冠肺炎】抗疫專家組長：新冠肺炎疫情4月必結束　稱「我預測一定準」

再者，目前不少城市小區仍封閉、復工復產也未全面展開，不少工人仍受困於原居地。如果一旦全面解封，餐廳、戲院等密封場所、街市及百貨公司等人流密集的場地全面復常，若非已真正超過14天沒有新個案出現，就加快解封，只要有零星潛伏帶菌者，就會令社區爆發再次出現。

新型冠狀病毒傳染性比沙士更強，對待這場疫症必須謹慎，絕不能以政治取代專業，必須按部就班根據疫情作出判斷。目前，一些地區在解封上的輕忽態度，不能不令人擔心。

【新冠肺炎】曾稱疫情「可防可控」 王廣發獲授「先進個人」惹議

【新冠肺炎】中國控疫情「外患」：多國大爆發　中國人回國避疫恐輸入病例

本報記者：高青

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

傳染病 疫情 政治 高青 廣州 上海 北京 冠狀病毒 沙士 肺炎

下一篇文章

【肺炎疫情】華裔專家指美國應學習台灣　整合民間力量防控新冠肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【武漢肺炎】曾經隱瞞、新官撇帳？湖北確診一夜狂飈藏2玄機
【武漢肺炎】曾經隱瞞、新官撇帳？湖北確診一夜狂飈藏2玄機
【新冠肺炎】內地網絡風傳「病毒來自美國」 美媒拆解箇中密碼
【新冠肺炎】內地網絡風傳「病毒來自美國」 美媒拆解箇中密碼
【新冠肺炎】武漢市委書記不再要求感謝黨 改口稱人民是英雄
【新冠肺炎】武漢市委書記不再要求感謝黨 改口稱人民是英雄
【肺炎疫情】中國向世衛捐2000萬美元抗新冠肺炎　譚德塞感謝「及時伸出援手」
【肺炎疫情】中國向世衛捐2000萬美元抗新冠肺炎　譚德塞感謝「及時伸出援手」
【南韓疫情】中國訪韓遊客銳減日均不足600人 出口500萬口罩體現鄰里情
【南韓疫情】中國訪韓遊客銳減日均不足600人 出口500萬口罩體現鄰里情
【新冠肺炎】譚德塞：各國新病例是中國9倍　日本網民神回應
【新冠肺炎】譚德塞：各國新病例是中國9倍　日本網民神回應