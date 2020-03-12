【全球大流行】世衛把新冠肺炎疫情定性大流行 一分鐘看懂瘟疫、流行病、風土病的分別

▲ 世界衞生組織（WHO）宣布，將新型冠狀病毒感染肺炎疫情列為全球大流行（Pandemic）。

世界衞生組織（WHO）宣布，將新型冠狀病毒感染肺炎疫情列為全球大流行（Pandemic）。大流行Pandemic又譯「瘟疫」，它與一般認知的流行病 (Epidemic) ，以及地方性流行病即「風土病」 (Endemic) 相比，三者之間有甚麼分別呢?

全球大流行 (pandemic) 的英文詞源來自希臘文，由πᾶν (all，意即「所有廣泛」) 和 δῆμος (demos，解作人民) 所組成，意思是指所有的人都受到影響，亦即大規模的流行病。它影響的範圍可能是整個國家、一個或多個洲，甚至全世界。

【新冠肺炎】世衞譚德塞堅稱疫情還沒大流行 「最大敵人是污名化」

【新冠肺炎】袁國勇：世衛是否宣布疫情「大流行」分別不大 他們失去部份人信任

世衛過去用一個6階段分類方法評估有否出現大流行、也就是瘟疫；分類過去主要針對流感，因此以下用流感作例子：

第一階段：未有新型流行性感冒病毒在人類中發現。 第二階段：出現新型流行性感冒病毒，主要只感染動物，但病毒變異可能威脅人類。 第三階段：人類受到新型流行性感冒病毒感染，但未出現或只有少量人傳人個案。 第四階段：病毒人傳人個案增加，有持續人傳人的趨勢。 第五階段：病毒出現大量人傳人的案例。 第六階段：爆發大流行，造成族群間的廣泛傳染。

如疫情到達第6個階段，意味大流行已出現。但自2009年世衛將H1N1流感爆發定義為瘟疫、遭到廣泛批評後，多年來未再有正式將流行病定為大流行、瘟疫。

【新冠肺炎】譚德塞：現在用「大流行」形容新冠肺炎疫情 不符事實引起恐懼

世衛警告新冠肺炎傳播力強 曝10大典型症狀 發燒仍排第一

世衛發言人Tarik Jasarevic上月曾說過，雖然大流行、瘟疫一字口頭上被用來表示一種新病原體爆發，並反映這種新病原體容易在全球出現人與人傳播；但世衛舊有的6階段分類方法已過時，所有流行病將不會有正式的瘟疫分類。因此，世衛此前亦只將新冠肺炎疫情爆發，定義為國際關注的突發公共衛生事件。

至於流行病Epidemic則是由ἐπί (above，有「上面」的意思) 和 δῆμος (人民) 組成，意指在一群人之上受影響，也就是指在特定人群之中短時間內的流行傳染病。當流行病持續並擴大傳染範圍至整個國家及其他大洲，也就會變成流感大流行。

風土病為某地方持續出現的疾病

地方性流行病Endemic一詞，是由ἐν (in，「裏面」之意) 及δῆμος (人民) 組成，即是我們常聽到的風土病。在流行病學中，風土病指毋須從外輸入病例，便能在某一地區或國家內長年持續穩定出現的疾病，病原體從來都未有被完全消滅。

舉個例子，登革熱在多個東南亞國家泰國、新加坡和馬來西亞等都是風土病，因為這些國家天氣炎熱多雨，適合埃及斑蚊等蚊子滋生與傳播登革熱病毒，相反在北歐天氣寒冷，登革熱非常少見，並非當地的風土病。

【新冠肺炎】中國科研團隊稱病毒已突變 成兩感染力有異的亞型

【新冠肺炎】內地新診療方案納屍檢結果等 揭肺脾心多器官受損

【新冠肺炎】譚德塞：各國新病例是中國9倍 日本網民神回應

【新冠肺炎】打臉特朗普！新冠肺炎與流感有5大不同 且危險性更高

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響