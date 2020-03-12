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【新冠肺炎大流行】美病毒學家：新冠病毒若失控 疫情將僅次1918流感大流行

社會熱點 02:35 2020/03/12

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有病毒學家此前已預計，新冠肺炎疫情最終有可能演變為全球流行的「新流感」；若失控，就會是僅次1918年流感大流行的疫情。當年的1918年流感大流行疫情，全球造成以千萬計人死亡。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延全球，世界衛生組織把新冠肺炎疫情定性為全球大流行（pandemic）。有病毒學家此前已預計，新冠肺炎疫情最終有可能演變為全球流行的「新流感」；若失控，就會是僅次1918年流感大流行的疫情。當年的1918年流感大流行疫情，全球造成以千萬計人死亡。

美國財經媒體指出，這次新型冠狀病毒蔓延範圍已超過2003年的SARS，疫情雖不若2009年新流感般橫掃全球，但較之危險；致命性不如2014年伊波拉病毒般令人恐懼，但新冠狀病毒能透過空氣傳播。儘管中國的新增病例似已開始減少，專家們依然表示要準備迎接一種難從過往經驗借鏡的新疾病。

湖北封省 阻不了蔓延但爭取防疫緩衝

全球衛生官員上月18日表示，中國將疫情爆發源頭湖北封省，為世界防疫爭取到數周緩衝，但這並不能阻擋病毒蔓延；世界各地出現的新增病例可能埋下大流行的種子。

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精研流感疫情的密西根大學醫學史學家馬爾可（Howard Markel）說：「每種病毒都不一樣。若研究過去的傳染病有教過我什麼事，就是所有基於研究過去疫情作出未來預測的人，不是白癡就是說謊，因為我們一無所知。」

隱瞞疫情釀災 1892年德國漢堡就有過

這次新型冠狀病毒疫情匯集的各種元素嚇到公衛專家和普羅大眾。短短不到3個月，病毒便感染數以萬計的人，人們過去不曾面對這個病毒，導致免疫系統顯得脆弱。這種病目前尚無疫苗，也還沒確實有效的療法。

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這次疫情與過往疫病史存有的共同點，是災情蔓延大多是人為因素而非生物進化使然。

馬爾可指出，1892德國漢堡當局因憂心霍亂會衝擊港都繁榮而隱匿病例，導致疫情蔓延，最終漢堡有8000多人病死，且很快就蔓延到大洋另一端的紐約。這次武漢當地官員被控在初期階段淡化病毒威脅，使本有機會遏制的病毒大舉蔓延。

從病毒生物學角度看，很多基本資料研究人員都還未掌握，最關鍵的未知數是病毒帶原者會否在全無症狀下傳播病毒。

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事實上，倫敦大學衛生暨熱帶醫學院的電腦模擬結果顯示，若很多人在出現嚴重症狀前就能傳播病毒，以現有措施阻止疫情蔓延的成功率就會大減。

倫敦帝國學院（Imperial College London）的MRC全球傳染病分析中心教授萊里（Steven Riley）說：「感染新冠病毒的人比當年感染SARS的人多很多。我們不希望這種病毒變成又一種固定的人類病原。但它若開始在世界其他地區蔓延且仍然是相對較嚴重的病毒時，就又是一番全新景象了。」

美國明尼蘇達大學傳染病專家歐斯特荷姆（Michael Osterholm）說：「這才正要開始，若蔓延到全世界，將會成為僅次1918年全球流感大流行的大疫情，未來3週會是關鍵。」

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【知識庫：1918年流感大流行】

1918年流感大流行（1918 flu pandemic）是於1918年1月至1920年12月間爆發的全球性H1N1 A型流感疫潮，由一種稱為西班牙型流行性感冒（英語：Spanish flu）引起的傳染病，曾經造成全世界5億人感染，傳播範圍達到太平洋群島及北極地區。其全球平均致死率為2.5%-5%。

 戴口罩的西雅圖警察，1918年12月。

▲ 美國堪薩斯州賴利堡（Fort Riley）的軍營醫院，病房內被感染西班牙型流行性感冒的軍人塞滿。

其名字由來並不是因為此流感從西班牙爆發，而是因為當時西班牙的疫情最為嚴重，800萬人受感染，甚至包括西班牙國王阿方索十三世，所以被稱為西班牙型流行性感冒。

這次疫情全球致死人數，不同估計有不同結論，由5000萬到1億人不等，原因是時值一次世界大戰剛結束，戰亂令各國無法做好統計，但主流認為，死亡大約2000萬人。

責任編輯：伍樂

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