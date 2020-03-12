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【新冠肺炎大流行】世衛3組關鍵數據支持「大流行」定性 譚德塞：新冠疫情將進一步擴散

社會熱點 03:48 2020/03/12

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他呼籲面對這場公共衛生危機，每個人都必須參與戰鬥。

新冠病毒肺炎疫情蔓延全球，世界衛生組織秘書長譚德塞在香港時間周四凌晨宣布，將新冠肺炎（ Convid-2019，2019冠狀病毒疾病）列為全球大流行（Pandemic），他引述3組數字說明這一決定，並預期疫情將進一步擴散。他呼籲面對這場公共衛生危機，每個人都必須參與戰鬥。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦記者會形容，這是由冠狀病毒引起的第一次大流行，並引用3組數據，說明為何作出這一決定：

．過去2周裡，中國以外的新冠肺炎病例數量增加13倍。

．受災國家或地區數量增加2倍，達至114個國家或地區中。

．在有疫情的國家裡，造成超過11萬8000宗病例、逾4000人喪生。

譚德塞指出，成千上萬的人現在在醫院為自己的生命而戰。未來一段時間內，預期病例數、死亡人數和受感染國家的數量會進一步攀升。

他表示，世衛組織評估了疾病傳播嚴重程度，認為新冠病毒疫情可被視為大流行。

大流行通常被定義為一種在世界範圍內廣泛傳播的疾病。但譚德塞強調，稱之為大流行並不會改變世衛組織對病毒威脅的評估，不會改變世衛該做什麼，他另提醒若濫用大流行這個詞，可能會引起不合理的恐懼，導致不必要的痛苦。

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他說，以往從未見過冠狀病毒引發的大流行。這是由冠狀病毒引起的第一次大流行。世衛組織一直處於全面應對模式，每天都呼籲各國採取緊急和積極的行動，世衛在這方面「敲響了警鐘，響亮而清晰」。

「世衛敲響了警鐘 響亮而清晰」

譚德塞表示，目前一些國家已經證明病毒可以被遏止，即使是有社區傳播或大型群聚的國家也可以扭轉病毒傳播趨勢。面對這場公共衛生危機，每個人都必須參與這場戰鬥。

隨著病毒蔓延全球，世衛之前一直拒宣布新冠肺炎成為全球大流行。譚德塞2月底表示，草率地使用全球大流行一詞，只會帶來嚴重的風險，並可能發出錯誤的訊號，讓大家認為已經無法控制病毒，但這與事實不符。

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世衛1月底曾宣布病毒疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」，如今進一步宣布疾病大流行，對全球具有重大政經影響，可能會激起更多國家在全國或局部，實施級別更高的緊急應變措施。

其中最主要就是所謂疏遠社交、限縮人際接觸，像是學校停課等；商界會鼓勵使用視訊或電訊，取代面對面會議；更多公眾活動也會被取消。

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人類歷史上曾出現多次疾病全球大流行，根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）統計，20世紀以來的大流行包括1918年的西班牙流感、1957年的亞洲流感、1968年的香港流感、2009的H1N1大流行等。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

傳染病 疫情 譚德塞 中國 冠狀病毒 世界衞生組織 新冠肺炎

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