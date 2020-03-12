【新冠肺炎】武漢社區被揭用垃圾車送肉 連夜回收銷毀 副區長被查

內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情未完，在疫情中心湖北武漢，民眾仍未能出門，糧食、日常用品要靠集中購買配送。惟武漢青山區鋼都花園園林社區，昨日被揭用垃圾車運送集中購買的平價肉。

事件曝光後，鋼都花園管委會昨晚道歉，稱將上門回收並銷毀；青山區副區長遭黨紀立案審查，鋼都管委會兩人被免職，並立案審查。

網傳「有臭味，沒吃」

昨日下午有網傳鋼都花園園林社區「用垃圾車送肉」，有人在微信群裡發言稱，「拿了份肉，有臭味，沒吃」。內地傳媒引述業主昨稱，當日下午在小區購菜群裡看到了用環衛車運肉的圖片，隨後引發居民強烈抗議，「今天晚上小區來了一輛貨車，把下午發的肉又回收了」。

【新冠肺炎】孫春蘭武漢社區視察 住戶樓上高呼造假（多圖有片）

【新冠肺炎】武漢小區「造假」 民政部：嚴重損害黨和政府形象

據鋼都花園管委會通報，昨日下午因工作失誤，為居民運送集中購買的平價肉期間，使用一輛環衛車運送了1000份，其中530份已發放，沒有嚴格落實食品清潔運輸的有關要求，對居民身心健康造成不良影響，對此道歉。

通報稱，購買了這批肉品的居民暫不要食用，管委會將連夜上門收回、集中銷毀，同時保證翌日將同等份量的平價肉，安全清潔送到相關居民家中。又會第一時間追究責任，並責令其對平價肉供應造成的損失賠償。

管委會：工作失誤

有業主表示，這些肉是最近幾天才陸續分批送到小區，前日她家也購買了一袋約3斤平價愛心肉，「10塊錢一斤的豬肉瘦肉，我們花了30塊錢」。該名業主稱，她收到的瘦肉只有一層保鮮紙包住，「昨晚直接把肉放冰箱了，還沒吃。」有居民稱，「這個事情發生後，誰還敢吃啊。也不知道之前肉是不是垃圾車送的」。

該社區居委會工作人員表示，據其了解用環衛車送肉只有昨午一次，若小區業主對此前收到的肉不放心，可聯繫退貨。

【習近平赴武漢】關鍵數字透玄機 解構中央如何打「武漢保衛戰」？

【湖北武漢疫情】湖北解禁前兆？湖北發放健康碼 中低風險區持綠碼者可全省通行

武漢市紀委監委今日通報，就垃圾車送平價肉事件，對青山區政府黨組成員、副區長、區新冠肺炎疫情防控指揮部市場供應保障組組長駱蓉黨紀立案審查。

另青山區紀委監委研究，並報區委批准，決定對鋼都管委會黨委書記徐增堂，黨委委員、管委會副主任周磊予以免職，並立案審查。

值得一提的是，上周副總理孫春蘭到青山區另一社區屋苑考察，曾遭遇居民大叫「假的，全部是假的」，反映社區物業假裝讓志願者送菜送肉給業主、實際工作不足的情況。

網民反應：

特咖坐的yes：就是之前「假的假的」的青山區啊，區長可以出來走兩步麼？ 廣州大廚已識做粵菜：分明是故意安排環衛車送的，怎麼說是失誤呢？ 用心以愛：怎麼感覺有人故意唱反調，沒有大卡車嗎？？浪費國家儲備物資以及金錢。

責任編輯：伍樂