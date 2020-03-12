【中美角力】美國人權報告提及中國宗教及少數群體政策　稱是「世上最惡劣」

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）提交的國務院年度人權報告中，稱中國對待宗教少數群體的方式是「世上最惡劣虐待案例之一」，還批評中國政府任拘留和騷擾律師、民權活動人士和持不同政見者，限制勞動者權利，利用高科技監視系統廣泛審查。
中國外交部暫未對此作出回應。但中國官方此前已多次否認有「新疆拘留營」的存在，指有關設施是職業培訓中心；而中國的宗教及民族政策都是依據法律。
美報告：中國以反恐作借口
這份報告稱，中國以打擊恐怖主義為藉口，將百多萬維吾爾族人、哈薩克族人、吉爾吉斯族人和其他穆斯林集中控制，試圖消除他們的宗教和民族身份。
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宗教方面，報告也以成都家庭教會秋雨聖約教會牧師王怡案為例證，稱王怡被控煽動顛覆國家政權，在沒有辯護律師出庭的情況下，被重判九年徒刑。此外，報告也批評中國限制勞動者權利，以及利用高科技監視系統廣泛審查。
該報告還批評中國政府拘留和騷擾，律師、民權活動人士和持不同政見者，特別提到要求選舉權的湖南公民王美余遭公安逮捕，不到3個月就死亡。
王因舉牌要求中共總書記習近平、國務院總理李克強下台，去年7月8日在湖南長沙火車站被逮捕，10日被送往衡陽市看守所刑事拘留，罪名為尋釁滋事，並在9月突死亡。
此外，報告也稱中國會依據台媒母公司在大陸的商業利益，試圖審查這些媒體。
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責任編輯：游昊雲