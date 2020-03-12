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【新冠肺炎】美國安顧問：中國隱瞞疫情 令全球應對延誤2個月

國情動向 11:47 2020/03/12

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情由最初在中國爆發，至今蔓延全球，世界衛生組織（WHO）周三（11日）定性為全球大流行。美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）強調，病毒起源於中國湖北武漢，並指控中國最初隱瞞疫情，令全球多花兩個月應對。

奧布萊恩周三出席華府智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）活動，被問到新冠肺炎疫情時，他首先強調，病毒並非起源於美國，而是中國武漢，且「已經有一段時間」。

美國國家安全顧問奧布萊恩（資料圖片）

他指出，不幸的是，在疫情爆發初期，中國掩蓋真相，公開資訊顯示，中國的醫生試圖對外講出現況，但被噤聲被隔絕。他認為，這讓世界各國又多花了兩個月，去了解並對抗病毒。

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奧布萊恩表示，在那兩個月中，如果能夠對病毒進行測序，從中國得到必要的合作，世衛團隊與美方建議的專家團隊到現場實地勘查，應能大幅減少中國與全球的病例。

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他隨後讚揚美國總統特朗普的防疫措施，指意識到事態嚴重時，特朗普採取大膽舉動，暫停往返中國的航班，為美國爭取約6到8星期的時間為防疫做準備。
美國目前確診個案持續上升，累計達1322宗，38人死亡。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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政治 中美關係 新冠肺炎 武漢肺炎 疫情 特朗普 武漢 中國 美國 冠狀病毒

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