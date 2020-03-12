世衛宣布新冠肺炎「全球大流行」 滬指半日跌1.3%

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球擴散，世界衛生組織將新冠肺炎列為全球大流行（Pandemic），而美股周三繼續大跌，內地股市今日隨外圍震盪走低，滬指低開低走半日跌0.9%，創業板指亦跌2.25%。

深成指跌2% 創業板指跌2.25%

美國總統特朗普宣佈，禁止歐洲人入境美國30天，英國公民除外，但未有滿足市場預期公佈詳細救市計劃，隔夜美股大跌進入技術熊市，滬深兩市今日亦雙雙低開，截至中午，滬指報2928.8點，跌1.34%；深證成指報10981.36點，跌1.95%。創業板指亦跌2.25%，報2054.24點。

兩市成交合計總額為4,990億元（人民幣，下同），其中，滬市成交1,961億元，深市成交3,029元。北向資金半日淨流出超50億元。

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盤面上，全線下跌，農業、機場航運、化工、新材料、物流等跌幅居前，銀行、保險、證券、鋼鐵等微跌。

世衞總幹事譚德塞香港時間周四凌晨表示，對疫情擴散和嚴重程度深表憂慮，經過評估後認為，新冠肺炎疫情已具有大流行的特徵。

不過，內地疫情持續趨緩，31個省市區冠狀病毒疾病昨新增確診病例15例，其中，湖北新增確診病例8例（武漢8例），為首降至個位數。

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責任編輯：蒯宇澄