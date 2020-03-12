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【新冠肺炎】南京倡官員帶頭消費　每人不低於100元

社會熱點 12:20 2020/03/12

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受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，內地經濟受創。江蘇南京秦淮區為帶動消費增長，周二（10日）下發通知，倡議各級官員幹部帶頭商貿、餐飲等企業購物消費，金額不可低於100元（人民幣，約合港幣111元）。

秦淮區宣傳部門有關負責人已證文件屬實，但坦言目前未見成效。

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秦淮區新冠肺炎防控工作指揮部近日發布《關於機關幹部帶頭消費支持企業共渡難關的倡議書》，指出疫情防控已進入攻堅鞏固階段，為助企業渡過難關，倡議該區各黨工委、黨組、區機關各部門、各直屬單位的人員消費；鼓勵各級官員到餐飲等服務行業或商家購物消費，且消費要個人支付，不得由政府報銷。

據了解，秦淮區是南京的商業中心和旅遊打卡集中地。區宣傳部門有關負責人指，秦淮是該市受疫情影響嚴重的「重災區」，區內以文化、旅遊、餐飲、商貿等服務性產業為主，損失慘重。

據了解，當地為支持中小微企業復工復產、共渡難關，早前推出多項舉措，包括加大行業支持、支持企業防疫、幫助企業復工、加大金融扶持、降低房租成本等。

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責任編輯：蒯宇澄

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