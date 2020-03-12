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【中美角力】美國國會通過台北法案 將由特朗普簽署生效

國情動向 12:35 2020/03/12

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繼美國眾議院4日以壓倒性票數通過「台北法案」，參議院今天也以一致同意方式通過這項為台灣固邦交的法案。法案完成立法程序，將送交美國總統特朗普簽署後生效。

美國參議院昨晚6時左右，以一致同意方式通過眾議院修正過的參院版「台北法案」。眾議院4日以415票贊成、0票反對的壓倒性票數，通過法案。法案已完成國會立法程序，將送交白宮給特朗普簽署。根據美國立法程序，國會兩院通過法案後，總統有10天考慮簽署或提出反對，若總統什麼都不做，法案即在10天後自動生效。

美國參議院昨晚6時左右，以一致同意方式通過眾議院修正過的參院版「台北法案」

【中美角力】美國人權報告提及中國宗教及少數群體政策　稱是「世上最惡劣」

美眾議院通過「台北法案」 蔡英文稱謝

根據通過的法案內容，美國行政部門在適當情況並符合美國外交政策利益下，對於採取嚴重或重大行動對台灣安全或繁榮造成傷害的國家，應該考慮「改變與該國的經濟、安全及外交接觸」。

在國際參與部分，法案呼籲美方利用影響力或其他工具，支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織中取得觀察員身分。在經濟方面，法案表示，「國會意見」認為，美國貿易代表署應與國會協商，尋求機會進一步增強美台經貿關係。

【中美角力】美眾院今表決「台北法案」 中美防長通電籲對話解分歧

【中美貿易戰】美國會報告籲貿易談判重人權 稱中國在新疆犯反人類罪

2019年版的「台北法案」全名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」，是由共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）及共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）於去年5月23日與10月18日領銜提出參、眾院版本。

兩院法案版本原先幾乎完全相同，但眾議院相關委員會隨後決議採用參院版法案案號，並對法案內容稍作修正，包含移除鼓勵美台簽署自由貿易協定（FTA）等相關章節，以較寬泛的文字取代。參院版去年10月29日已獲得參議院全院以一致同意方式通過，但由於法案經眾議院修改，所以今年3月4日眾議院全院通過後，再送回參議院審議一次。

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責任編輯：游昊雲

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