【新冠肺炎】胡潤報告：內地企業家料疫情影響約5個月 4成對今年經濟不樂觀

內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情未完，持續衝擊經濟，胡潤研究院最新報告顯示，受訪企業家預計疫情對企業整體影響約5個月左右，4成企業家對今年經濟發展不樂觀。受疫情影響，21%企業無限期推遲復工，另55%企業接示現金流緊張，主要集中在中小企。

報告於上月11日至17日透過網上問卷調查480名企業家。結果顯示，1/3 企業延遲到3月之後才復工，兩成企業無限期推遲復工，大多集中在文化娛樂業、信息技術服務業、製造業和教育業。復工較早的行業包括交通運輸、餐飲和金融業等。延遲復工除了政府要求外，也與企業家擔心疫情擴散等有關。

即使復工，4成企業料超過30%員工無法正常到崗工作。部分從事教育、金融、信息技術服務企業不擔心，23%企業主表示員工可在家遠程辦公，影響微。

9成企業營收跌4成 逾半企業現金流緊張

另外，2/3企業預估今年上半年營收下滑，近半數料降逾20% ，平均降幅為17% 。當下面臨疫情，近九成企業營收下降，更有1/3下降超過50%，平均降幅為40%。主要原因是市場需求萎縮，其次是人力、房租、利息等固定開支，另外疫情直接導致防疫物資和物流成本提高。

【新冠肺炎】上海允一般行業復工備案即可 不必審批

【新冠肺炎】復工風險？北京檢查站現人潮 民眾排隊等檢疫

【新冠肺炎】內媒揭復工數據造假：企業全日開住冷氣「扮工」

企業營收下降的同時，還需之應付固定支出，55%的企業表示現金流緊張，僅4%企業表示現金流沒受到影響。現金流緊張與企業營收呈反比，最主要集中在年收5,000萬以下的小型企業（62% 現金流緊張），年收3 億及以上企業有35%面臨現金流壓力。

報告顯示，企業家預計疫情對於企業的整體影響將在5個月左右，趨於短期。對於今年中國經濟發展，多數持謹慎偏悲觀態度，4成企業家對今年經濟發展不樂觀。而今年1月發布的《中國千萬富豪品牌傾向報告》中顯示，高淨值人群中僅有10% 對經濟缺乏信心。由此可見，疫情突發對企業家信心打擊非常大。

【新冠肺炎】海內外疫情夾擊 中金：或拖累中國今年GDP增長4個百分點

【新冠肺炎】路透再降預測 中國首季經濟增幅恐降至3.5%

兩成企業考慮減薪裁員 促政府加大減稅、補貼

面對疫情帶來的經濟壓力，企業家最主要通過安排遠程辦公和減少非必要開支，其次為加強促銷，擴大銷售以及申請政府補助等多種方式解決。有兩成企業考慮減薪或裁員。

逾6成企業表示會在疫情結束後，積極謀求產品和服務的創新，1/3會聯合產業上下游，加速傳統行業及模式的創新。此外，企業希望政府能夠出台扶持政策，最希望加大減稅降費力度和財政補貼力度，其次，給予用工補貼和降低社保費用。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響