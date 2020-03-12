【全球大流行懶人包】三分鐘看懂！世衛宣告大流行對你我生活有何影響

新冠肺炎疫情在多國持續惡化，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）香港時間周四凌晨將其定性為全球大流行（pandemic，又稱瘟疫）。然而兩天前他還表示，全球大流行的威脅變得「非常真實」（very real），但仍未達到大流行的程度，因為目前全球病例高達93％集中在數個國家。

世衛為何對定性為大流行如此謹慎？歷史上曾經有過大流行嗎？宣告大流行後民眾的生活會受到哪些影響？這些事你需要知：

Q:怎樣的傳染病才算大流行？

A:英國廣播公司（BBC）指出，傳染性疾病在世界同步威脅大量人口時可謂流行病或大流行。此時病毒很可能為全新種類、能輕易讓人染病且能有效地人傳人，人們普遍對新的疫情不具免疫、疫情火速向世界蔓延也是指標。反之，若疫情僅侷限在特定國家或區域，就只能算傳染病（epidemic）。

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若開始持續看到世界各地出現社區級爆發，就算是大流行，據此以觀，這次新型冠狀病毒疾病似乎都已達標。

Q：歷史上曾經有過大流行嗎？

A：其實大流行距離我們並不遠，香港1968年就曾爆發H3N2流感（俗稱「香港流感」），並引發全球流感大流行。

1968年7月13日，香港首次出現疫情紀錄，隨後感染人群密度達到了每英畝約500人的密度。疫情在兩周內達到了最大強度並持續了六周。病毒在瑪麗醫院隔離，流感症狀則持續了四到五天。

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隨後，越南和新加坡也報道有大範圍的疫情。1968年9月，該病毒開始傳播到了印度、菲律賓、澳大利亞北部和歐洲。同月，病毒由從越南戰爭中返回的軍隊帶到了美國加利福尼亞州，到了1969年，病毒感染已波及日本、非洲和南美洲。

疫情一直持續到1969年。1968年和1969年的這次大流行感染了約50萬香港居民，在世界範圍上造成了估計約100萬人的死亡。

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更早之前還發生過死亡人數更多的大流行。1918年，第1次世界大戰接近尾聲時，在當年3月在美國軍營出現的最早出現了流行性感冒,隨著軍隊的大量調動，流感傳染到西班牙, 當時稱為「西班牙流感」。到了十月，美國的國內流感死亡率就達到了5％，僅西班牙就引起了800萬人死亡,世界上有2,000千多萬在流感災難中喪生，是第一次世界大戰中人死亡的2倍。

Q：世衛宣告大流行對民眾生活有何影響？

A：股票市場和民眾日常出行、外遊都會受衝擊。

1.股市動蕩

新冠肺炎疫情本就已經對對經濟造成巨大衝擊：製造業生產受阻，旅遊餐飲娛樂業早已首當其衝擊陷入絶境。世衛宣告大流行後，歐美股市聞訊驚惶悸動，大盤全面下滑。美國道瓊斯指數跌5.8%，標普跌4.9%，納斯達克跌4.7%。股市動蕩的背後是全球經濟預期黯淡，普遍預計經濟增長將急劇放慢。

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評級公司穆迪下屬市場分析公司經濟學家埃爾（Katrina Ell）指出，可能把世界經濟拖入黑暗泥潭的不是新冠病毒，而是疫情引發的恐懼和驚惶，以及與此相應的經濟行為的改變。

2.各國實施更高級別應變措施

此外，世衛宣告新型冠狀病毒進入大流行，可能會激起更多國家在全國或局部，實施級別更高的緊急應變措施。其中最主要就是所謂疏遠社交、限縮人際接觸，像是學校停課；商界會鼓勵使用視訊或電訊取代面對面會議，更多公眾活動也會被取消。

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以本港衛生福利及食物局2005年公布的香港流感大流行緊急應變級別下的措施為例，食環署會為6個火葬場全日24小時投入運作做好準備；衛生署會監察公共衛生化驗服務處每日錄得的新型流感病毒分離物數量；醫管局會動用療養院/病房及私營機構，有需要時與私營界別志願機構合作等行動。

責任編輯：尹航

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