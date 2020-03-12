【全球大流行】香港流感曾演變為大流行　全球奪命100萬（有片）

▲ 回顧歷史，百年內環球出現過4、5次被公認為全球大流行的疫情，香港曾不止一次捲入全球性疫災的風眼；其中，以香港命名、從1968延宕至1970年的「香港流感」便是一次大流行，全球造成至少百萬人死亡。（網上資料圖片）

世界衛生組織（WHO）將新型冠狀病毒肺炎疫情，定性為全球大流行（Pandemic）。回顧歷史，百年內環球出現過4、5次被公認為全球大流行的疫情，香港曾不止一次捲入全球性疫災的風眼；其中，以香港命名、從1968延宕至1970年的「香港流感」便是一次大流行，全球造成至少百萬人死亡。

根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）統計，20世紀以來的大流行包括1918年的西班牙流感、1957年的亞洲流感、1968年的香港流感、2009的H1N1大流行等。

1968年「香港流感」是公認的大流行

當中1968年的「香港流感」（The 1968 flu pandemic，又稱Hong Kong flu）可說是1957年的「亞洲流感」的2.0。

據醫學研究發現，當年引發「亞洲流感」的病毒據信源自貴州，甲型H2N2毒株隨後繼續在人群中傳播，經過10年演變後、再與H3禽流感病毒重配，形成了新型H3N2病毒。

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便是這種H3N2病毒，引爆了1968年肇始的「香港流感」。但當時的公共衛生專家判斷，人群對N2抗原已具有普遍的抗體水平，因此相信H3N2亞型流感病毒不會造成大面積的流行。

儘管在當時，H3N2病毒已經散布在世界多地，但是死亡率極低，大家在家中躺5-10日便可痊愈。當年的港英政府、乃至各國當局都並未採取相應防疫措施。有人還把1968年的流感大流行形象的比喻爲「悶燒」。

但這種判斷其後被證實是錯誤的。1968年下半年，H3N2病毒N2抗原逐漸發生變異，變成惡魔級病毒，「香港流感」蔓延至歐美亞大洲廣泛肆虐。

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據悉，這種變異病毒感染了約50萬香港居民，佔香港人口的15%，其中死亡人數高達6萬人。

這個第二波傳染，在1968年接下來的6個月裏，蔓延到越南、新加坡、印度、菲律賓以及澳洲、非洲、南美和歐洲

病毒變種 終成全球性疫災

1968年末，病毒橫跨西海岸，席卷美國，導致了美國的高死亡率和發病率。當時美國正值越南戰爭時期，大多數的病毒是通過從越南戰爭回來的士兵身上帶回來的，在美國得以廣泛傳播，成爲當時受疫情最爲嚴重的國家。

有研究指，這波「香港流感」大流行，在全球奪去了超過100萬人的生命，疫情至1970年才逐漸平緩下來。這些歷史教訓，對今天世衛及中國、歐美，乃至所有國家防控疫情，似乎仍深具啟示作用。

香港流感傳至歐洲情況

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責任編輯：伍樂

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