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【新冠肺炎】國常會表明會定向降準 野村料或在周末前

國情動向 13:28 2020/03/12

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新冠肺炎嚴損中國經濟下，國務院總理李克強昨主持召開國務院常務會議，指出要抓緊出台普惠金融定向降準措施後，外界均預計人行會在短期内降準。其中野村中國首席經濟學家陸挺預期，人行或會在周末前降準，6間大型銀行的降準幅度為50基點，其他銀行降幅100個基點，

在昨日召開的國務院常務會議中指出，要抓緊出台普惠金融定向降準措施，並額外加大對股份制銀行的降準力度，促進商業銀行加大對小微企業、個體工商戶貸款支持。

外界預計人行會在短期内降準

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彭博分析，這兩項措施均旨在向銀行提供長期廉價的資金，從而鼓勵它們降低企業的融資成本，特別是受到新冠病毒衝擊的小企業的融資成本，而通常在國務院發出這種呼籲之後，人行會在幾天之內就會採取行動。

因此，野村中國首席經濟學家陸挺預期，人行可能會在周末之前降準，惟市場對降準舉動已在預期內。野村又預期，6間大型銀行的降準幅度為50基點，其他銀行降幅100個基點，或釋出8000億人民幣流動性。

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他又預期，未來數月，一年期存款利率及一年期中期借貸便利操作MLF，會分別調低25個基點，預料人行在未來數月會透過MLF及定向MLF，甚至減息降準等，來向市場注入流動性。渣打銀行駐香港的大中華區和北亞首席經濟學家丁爽則預計，人行會在3月定向降準，於4月份或會選擇降低中期貸款利率。

對於此次降準或特別支持股份制銀行，新浪網引述中國民生銀行首席研究員溫彬解讀，股份行整體的體制機制相對比較靈活，客戶定位以中小型企業為主，所以在當前股份行對支持實體經濟發展、特別對支持中小微企業方面有獨特優勢。

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責任編輯：游昊雲

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