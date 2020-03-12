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【新冠肺炎】錯手捐多418萬給中國 英媒指烏干達致函要求退款

社會熱點 13:28 2020/03/12

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內地新冠肺炎疫情仍未平息，非洲烏干達政府決定向重災區武漢捐款，援助受困武漢的烏國學生。英國《每日郵報》卻引述烏干達財政部常任秘書長穆哈卡尼茲（Keith Muhakanizi）10日致函中國駐當地使館，表示政府原定捐款6.18萬美元，卻錯誤匯出近10倍之多的60萬美元，要求退還剩餘款項。

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烏干達財政部致函華使館的信件於11日曝光，信中指烏國政府僅同意約6萬美元（約47萬港元）捐款，卻誤匯出60萬美元（約467萬港元），要求中方退回多出的53.82萬美元（約418萬港元）。

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不過，烏干達教育和體育部長則指，當局的確是提議捐款60萬美元，而有關款項已獲政府批准，認為財政部捐出的款項無誤。有關說法與財政部發出的信件矛盾。不少網民均對事件表示難以置信，留言稱「無法相信會發生這種事，事前竟沒有商量好？」、「應該向哪位官員問責？」、「簡單是一場國際鬧劇」。

事實上，全中國有8萬名非洲留學生，至少4千人留在武漢。早前有報道指，不少非洲留學生披露當地物資缺乏，資訊不足，呼籲非洲政府協助撤離，但亦坦言希望不大。有專家稱，非洲國家從中國撤僑是重大挑戰，需各國協調才可避免歸國者令病毒在非洲大陸擴散。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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