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【新冠肺炎】泉州塌樓事故29人遇難 包括兩名「90後」醫護

社會熱點 13:34 2020/03/12

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新冠肺炎密切接觸者隔離點、福建泉州市欣佳快捷酒店7日（上周六）坍塌，最後一名被困者找到，無生命體徵，目前搜救已結束，事故共造成29人死亡，其中包括兩名「90後」醫護人員。

醫護負責為隔離人員監測體溫

今日上午11時許，在泉州欣佳酒店樓體坍塌事故發生111個小時後，最後一名受困者被找到，已無生命體徵。現場共搜救出受困人員71人，死亡29人，其中27人救出時已無生命體徵，2人送醫搶救無效死亡，搜救已結束。傷員在泉州本地的四家醫院救治，其中重傷2名。

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據內地《新京報》，事故遇難者包括兩名醫護人員，其中一人系泉州鯉城區常泰街道社區衛生服務中心工作人員王福鵬。據介紹，王福鵬今年27歲，於去年7月入職該單位。事發當日 ，他被單位安排到欣佳酒店值班，為隔離人員監測體溫，觀察隔離者狀況。

另一名是泉州萬翔微創醫院醫護人員唐凡，年僅22歲，亦剛工作不久。 

國務院成立事故調查組

3月7日19時許，泉州市鯉城區常泰街道南環路欣佳酒店發生樓體坍塌。事故中約有71人被困，9人自行逃生。該酒店系泉州市鯉城區的新冠肺炎集中醫學觀察點，目前該樓房業主已被公安部門控制。

依據《生產安全事故報告和調查處理條例》有關規定，國務院決定成立福建省泉州市欣佳酒店「3·7」坍塌事故調查組，並開展調查工作。國務院安委會辦公室副主任付建華任組長。

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責任編輯：蒯宇澄

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