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【新冠肺炎】湖北多地發復工出行通告 潛江：精準輸送人員安全返崗

社會熱點 13:58 2020/03/12

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內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情緩和，在疫情中心湖北，多地發出復工和出行通告。其中，昨日撤回「解封令」的潛江，表示繼續實施嚴格的離鄂通道管控措施，在做好健康管理、防控下，精準輸送務工人員安全返崗，幫助外地滯留人員安全有序返鄉。

潛江市新冠肺炎疫情防控指揮部今日發布通告，為推進人員安全有序流動，至於省內流動，憑健康碼「綠碼」或健康監測證明，可與省內流入地採取「點對點」運輸方式安全有序流動。

在做好健康管理、落實防控措施的前提下，採取「點對點、一站式」，由勞動就業部門負責集中組織，公安、交通運輸部門負責精準輸送務工人員安全返崗，幫助外地滯留在潛人員安全有序返鄉（北京市除外）。

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荊州理髮店、快遞可恢復營業

荊州市今日亦發出新通告，繼續實施嚴格離鄂管控，而工業、金融保險、電力電信、港口和貨運站場、以室外作業為主的建設項目，經審核批准，可以有序復工復產。超市、便利店、藥店、理髮店、快遞、加油站、非定點醫院、無接觸式餐飲，在落實防控措施下，亦可恢復營業。

其中，石首市最新通告表示，市內非「四類人員」憑健康綠碼出入小區和各類公共場所， 必須做好個人健康安全防護。公安縣允許經審批的超市賣場、農貿市場和糧油食品、蔬菜水果等行業開門營業。

湖北昨發布通告，提出全省以縣域為單位，劃分低、中、高風險區，實施分區分級差異化防控，企業分類分時有條件復工復產，推進人員安全有序流動；省內學校繼續延期開學。

責任編輯：伍樂

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