【新冠肺炎】不止垃圾車 網傳武漢用救護車送肉

在內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情中心的武漢，繼被揭露用垃圾車送肉給居民後，再傳出用救護車送用。當地防疫人員表示，正核實事件。

據南方都市報，今日有網民陸續發布武漢市多地用救護車、垃圾車運輸豬肉蔬菜等物資的照片。

其中一張照片顯示，一輛車身寫有「新洲區骨傷專科醫院」字樣的救護車後門打開，對著一輛裝有豬肉的貨車後門，車輛附近商舖顯示，其所在地為江岸區西馬街。另一張圖片顯示，標記有「江岸環衛」字樣的運輸車上，有紙箱上寫有「尖椒」字樣。

▲ 一輛救護車後門敞開，對著一輛裝有豬肉的貨車後門。

▲ 標有「江岸環衛」字樣的運輸車上，有紙箱寫有「尖椒」字樣。

武漢新洲區疫情防控指揮部值班人員表示，已獲悉網上情況，會迅速核實事件發生的真實性。武漢江岸區政府辦工作人員也稱，已收到相關情況報告，正在就相關圖片向街道和負責部門核實。

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昨日，武漢青山區鋼都花園園林社區，被揭用垃圾車運送集中購買的平價肉。事件曝光後，鋼都花園管委會昨晚道歉，稱工作失誤，將上門回收並銷毀；青山區副區長駱蓉遭黨紀立案審查，鋼都管委會黨委書記徐增堂、副主任周磊被免職，並立案審查。

責任編輯：伍樂

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