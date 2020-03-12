【兩岸角力】環球時報：台灣特種部門趁疫情對大陸網攻

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情之下，兩岸角力仍不斷。在台灣當局曾指控大陸網軍對台灣散播疫情假消息後，大陸方面今日「反擊」，官方《環球時報》引述不具名的「網路安全權威人士」稱，台灣趁疫情對大陸發動大規模網絡攻擊。

《環球時報》報道，據某網絡安全權威人士透露消息，新冠肺炎疫情發生以來，大量來自台灣的釣魚郵件偽裝成「新冠肺炎防控內部參考手冊」等主題，誘使目標人員點擊打開，借此對大陸發起大規模網絡攻擊竊密行動。

上述權威人士稱，種種跡象表明，這些網絡攻擊郵件的源頭正是台灣某些特種部門，但未有詳細解釋。

台灣曾指大陸網軍散播疫情假消息

該名人士表示，這些郵件為誘使目標人員點擊打開，偽裝成了「新冠肺炎防控內部參考手冊」「中疾控傳防發文件」等主題，還捆綁所謂「中國疾病預防控制中心工作通知」等文檔。

報道指出，這些借助疫情熱點詞製作的釣魚郵件，目標是對大陸發起大規模網絡攻擊竊密行動，攻擊範圍涵蓋黨政機關、醫療衛生系統、科研機構和大專院校、商業機構等領域。使用者一旦打開這些文檔，被攻擊的電腦將被引向竊密服務器，相關數據隨之將被竊取。報道未有透露有無數據已經洩露。

台灣有關部門早前指控，大陸網軍利用臉書（Facebook）的假人頭帳號，偽裝成台灣用戶，散播與疫情相關假消息的案件，經調查發現IP多來自中國或外國。

責任編輯：伍樂

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