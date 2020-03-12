【新冠肺炎】線上旅行火熱 在家也能看西藏布達拉宮和武漢櫻花（有片）

早春三月本是許多人出遊的大好時節，但受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，民眾只得悶在家中。不過，包括世界文化遺產西藏布達拉宮和以賞櫻聞名的武漢大學等景點都提供了直播的方式，讓人足不出戶也可以看風景。

布達拉宮直播比實地參觀看到更多景物

國家文物局近日發布指導意見，鼓勵各文博場館「繼續利用數字資源，通過網上展覽、在線教育、網絡公開課等方式，不斷豐富完善展示內容，提供優質的數字文化產品和服務」。自1月27日起宣布閉館的布達拉宮在3月1日進行了第一次網絡直播。

【新冠肺炎】內地線上教學好無奈 生物政治教師講課最易被封

【新冠肺炎】疫情衝擊實體經濟 外資品牌尋求拓展線上市場

據內地官媒人民網報道，超過百萬名網友在直播平台上觀看了這場由布達拉宮和淘寶聯合舉辦的直播活動。

在直播中，網民還可看到禁止遊覽的布達拉宮金頂，此前居民和游客都隻能遠望而不能近觀。有講解員介紹金頂的數量、工藝和保護情況，並不時和直播觀眾互動。

【武漢肺炎】疫情擴散 歐洲旅行社紛紛取消赴中國旅遊

【新冠肺炎】現實版Truman Show？居家太無聊 內地男直播睡覺1857萬人觀看（有片）

9日，布達拉宮又迎來以文物為主題的首場5G網絡直播，展示了瓷玉器、龍袍、龍靴、唐卡、佛教造像等鮮有示人的文物。淘寶直播數據顯示，直播前一小時總計觀看量超過80萬人次。

此外，在疫情重災區武漢，往年的三月這裡會迎來慕名去武漢大學賞櫻的遊客，但疫情期間，校園實行嚴格封閉管理，不對社會公眾開放。校方表示，將與內地多間媒體合作，在武漢大學櫻花盛花期免費開放10天左右網絡「雲賞櫻」通道，全方位展示櫻花盛開美景。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響