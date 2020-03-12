【神州快訊】山東省屬企業抗擊疫情 復工復產

省屬企業保障疫情防控物資供應

山東航空累計運輸醫療隊人員1,600多人次，運輸疫情防控物資80餘噸。截至2月底，省屬醫療物資企業共生產防疫藥品、物資價值共計1.54億元（人民幣，下同）。山東高速、齊魯交通等企業開通防疫物資運輸「綠色通道」，確保防疫物資及時抵達。兗礦集團、山東能源和魯信集團所屬能源企業確保疫情防控期間能源供應。魯商集團、魯糧集團等企業強化統一調配，保障民生商品市場供給和價格穩定。此外，截至目前，省屬企業累計捐款1.06億元，廣大黨員幹部職工捐款8,200多萬元。

省屬企業復功率達91% 部分企業達產率達到100%

截至2月底，納入財務快報統計範圍的28戶省屬企業及其各級子企業復工復產率達到91%，其中39%的企業達產率達到100%。山東重工（濟南）綠色智造產業城、濰柴（濰坊）國際產業園數字化基地等一批重點項目集中開復工。山東高速、齊魯交通、山東機場、山東鐵投、山東港口重大基礎設施建設項目按計劃有序推進。

省屬企業支持中小企業平穩健康發展

省屬企業響應號召，幫助中小企業應對疫情挑戰。截至目前，魯商集團、山鋼集團、山東黃金等企業對相關中小企業減免緩收房租、延期收款等共計7.65億元。齊魯股權制定了減免企業掛牌費用、減免掛牌企業年費、減免股權質押和交易手續費的「三免一獎八服務」12條措施，加強中小企業融資服務。省農信社已發放疫情防控專項貸款13.5億元。山東農擔為645戶農業經營主體提供貸款擔保5.7億元。

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