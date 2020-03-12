【神州快訊】天津北辰區商務局惠企政策助力「雙戰雙贏」 釋放市場活力

天津市北辰區商務局全面梳理關於疫情防控和復工復產的各項相關政策、規定和措施，結合該區實際情況，認真貫徹落實，在提升服務中激發市場活力。

北辰區商務局落實全區31個商貿領域疫情防控工作，協調資金6.6萬餘元人民幣為商戶采購防護用品，保障市場中市民生活必需品的供應和價格平穩；宣傳中小企業房租優惠政策，與多家國有商務樓宇探討落實政策的辦法；協調海關落實支持外貿企業復工復產措施，為實現外向型經濟的平穩發展打下基礎；成立樓宇復工專項服務組，推動區內重點商務樓宇復工復產，並組織該區相關部門對全區重點商務樓開展現場指導服務；協調北辰海關成立政策宣講小組，深入該區10家進出口企業宣講「船邊直提」、「抵港直裝」等政策，推動港口物流降本增效。

此外，北辰區商務局還利用微信平臺，宣傳各商場超市綫上銷售方式，促進企業綫上業務發展；組織企業與中國銀行、中國工商銀行對接，簡化審核手續、解決企業融資問題。

截至目前，全區服務業企業已復工2,433家，復工率為71.5%。全區商貿前20強企業、外貿前20強企業、外資納稅前20強企業、市級41家重點外貿企業，復工率均已達100%。

下一步，商務局將繼續創新舉措、深化服務，助力全區商貿企業、外資外貿企業和商務樓宇達產，保持穩定健康運營，激發市場潛力、增強市場韌性，為該區實現全年經濟社會發展目標做出貢獻。

(資訊由客戶提供)