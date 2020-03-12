【神州快訊】天津生物醫藥聯合研究院「雲招商」引來9家公司落戶

位於天津開發區的天津生物醫藥聯合研究院統籌推進新冠肺炎疫情防控和事業發展工作。對抗疫情同時，聯合研究院持續推動在孵企業復工達產，加大招商服務力度。自2月下旬以來，已有近50家在孵企業2,800餘人次到院開展相關工作。

研究院開啟「雲招商」、「綫上招商」模式，利用VR視頻等多種手段，向企業、創業團隊展示和介紹研究院的創業孵化環境、服務措施等，開展招商引資工作，推進項目入駐落戶。疫情期間，「心血管藥物臨床試驗研究平臺」、「生物制品分子檢測試劑」、「核酸（DNA/RNA)固體的室溫提取技術」、「PCR分子檢測平臺」等一批優質項目相繼落戶研究院。

研究院還響應政府號召支持防疫物資生產，利用已有的潔淨生產車間，幫助一家生產醫用N95口罩及醫用外科口罩的企業迅速入駐，生產項目即將投產。今年1月以來，研究院已完成新引進公司落戶9家，另有3家公司正在辦理注冊，累計培育孵化企業達293家。

下一步，研究院將把握社會需求和產業發展新趨勢，繼續為高質量、高效率開展招商引資和企業孵化服務工作打下基礎，力爭2020年創業孵化工作實現新突破。

(資訊由客戶提供)