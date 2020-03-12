【神州快訊】天津高新區4級協防體系助力「雙戰雙贏」

為統籌疫情防控與經濟社會發展，實現「雙勝雙贏」，天津市高新區出臺惠企政策，通過4級協防體系，築起疫情防控的「銅牆鐵壁」，織密企業復產的「服務網絡」。

領導包聯 補貼物資送上門

高新區兩委領導每3天開展一輪集中包聯企業的調研服務，為企業送防疫物資，指導企業落實疫情防控措施，並且設立1億元（人民幣，下同）疫情防控專項資金，截至3月8日，已累計發放7千萬元。

部門對接 服務指導點對點

高新區疫情防控指揮部企業聯絡組將區內規上企業及重點項目分配到21個工作組，由專人每天對接，對企業進行疫情防控點對點指導，督促企業落實疫情防控措施，對企業的復工復產情況進行摸底指導。

幹部駐企 下沉一綫心貼心

2月27日以來，59名市區兩級機關幹部下沉高新區企業、社區。在確保疫情防控到位的前提下，全力推動規上工業企業復工復產。針對上下遊配套、防疫物資、疫情防控、應急處置等制約復工的瓶頸問題，幫助企業解決復工「最後一公裏」梗阻。

暗訪巡查 疫情防控再強化

黨委辦公室網格中心協調增加專項疫情防控網格員，開展全覆蓋地毯式綜合巡查，與各部門聯調聯動，第一時間發現並解決問題。50多名網格員，與華苑、渤龍湖、海洋科技園3個屬地辦公室，2個督查組，組成高新區的藍軍巡查隊伍，不間斷暗訪企業，持續強化事中事後監管，消除疫情防控隱患。截至目前，累計走訪社區1,000餘次，走訪公寓、企業、經營單位1,600餘家，發現協調處理問題151件。

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