【神州快訊】天津溫家房子村落實「1234」疫情防控組合措施

自疫情防控工作開展以來，天津市北辰區小澱鎮溫家房子村迅速應戰、科學謀劃，通過「1234」疫情防控組合措施，全力做好疫情防控工作。

「1」即「一套體系」。溫家房子村黨委成立「1+7」指揮體系，即1個疫情防控指揮部，下設7個工作組。村黨委書記張鴻鋒帶頭動員全村黨員幹部奔赴疫情防控一綫。

「2」即「雙綫作戰」。溫家房子村黨委在做好該村疫情防控的同時，抽調9名精幹人員支援津薊高速天津站口，24小時無間斷對入津車輛的司機及乘坐人員進行體溫監測和去向調查統計。

「3」即「三級聯防」。溫家房子村實施3級責任聯動機制，將疫情防控責任層層落實，同時發動村民負起監督責任，形成聯防聯控、群防群控的工作格局。

「4」即「四項措施」。健全「綫上+綫下」宣傳體系；通過電話聯系、入戶走訪調查等方式核查外出返鄉人員情況，建檔立冊，做好跟蹤服務；在村內主要路口設立防疫卡口，安排人員24小時執勤；結合村內工業區實際情況，采取專人盯防、定點辦理的方式，做好復工企業人員進出保障工作，協調解決開發區及周邊鎮域企業700餘名租房員工回村住宿問題，為溫馨工業園區內8個公司90多名員工辦理出入證，按下復工生產快進鍵。

(資訊由客戶提供)