【新冠肺炎防控】中央為何鐵腕保京畿？SARS重創北京前車可鑑　

內地新冠肺炎疫情總體趨緩的情況下，北京周三卻突然進一步升級防疫措施，規定所有入境進京人士將全部執行14天隔離、加碼局部封城。此舉可謂空前嚴格的防疫舉措，料將嚴重影響北京的國際交往，並對入境人士帶來極大不便。

當局採取霹靂手段防疫的直接原因是近來新冠肺炎自境外輸入個案頻頻發生，尤其是前日竟有6宗境外輸入病例。

首都領導人居住地 不容有失

當然，更重要的是北京的首都地位及中央領導人居住地，不容有失。

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從今次疫情早期階段，北京採取的疫情防控等級就較內地其他地區更嚴格，除了因為政治中心的影響，而且還因17年前SARS遭受重創的記憶猶新。

中共總書記習近平在上月政治局會上在要求其他省市陸續復工時，僅對兩個地區作出「防疫第一」的要求，一是湖北，再一就是北京。

近日全國各地，包括重災區湖北都在部署復工，內地網絡也傳出北京將於3月24日全面復工。但中央政法委微信公眾號「長安劍」發文澄清直指是謠言。

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《北京日報》指，北京當前疫情防控形勢依然嚴峻複雜，特別是境外疫情呈加速擴散蔓延之勢，成為首都防控新的挑戰。在這最吃勁的關鍵階段，各項防控一刻都不能放鬆，任何一個環節和細節都不能疏忽。

絕不鬆懈 對地方政府敲警鐘

上月，確診新冠肺炎患者武漢刑滿釋放人員黃Ｘ英，突破封城返京事件曝光後，震驚全國。中央即派出高級別調查組徹查。

今次疫情中，中央派出調查組進行高級別調查的兩次事件中，對吹哨人李文亮醫生之死的調查已一個月多仍未有結果，但「黃Ｘ英事件」僅用5天調查結果即出爐，並閃電問責16名相關責任人，亦表明中央態度以對地方政府敲警鐘，絕不可觸碰京畿紅綫。

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責任編輯：伍樂

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