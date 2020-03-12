【神州快訊】泰達街打造「五個一」舉措 做好外籍人士疫情防控服務

天津市濱海新區泰達街嚴格落實「外防輸入、內防擴散」要求，實施「五個一」工作法，做好涉外疫情防控和境外返回外籍居民的健康管理服務工作。

泰達街創新實施「流程圖+指南」工作法，繪制工作流程圖配以工作指南，精准落實防控工作；將外籍居民的信息納入智慧泰達城市大腦，通過大數據比對分析，與企業、大健康、居住等平臺數據進行深度整合，形成外籍居民行為「畫像」；建立多方協作、聯防聯控工作機制，實施「五個一」舉措，形成管理服務精准化工作格局。

「五個一」，即一張「紙」，外籍居民需簽署多語言版《居家隔離承諾書》，配合街道疫情防控工作；一個「碼」，外籍人士在外文版「泰平」電子出入證微信小程序填報信息後，生成紅、黃、綠3種二維碼電子出入證，憑碼進出，實施動態管理；一張「卡」，泰達街將為外籍居民送上多語種溫馨提示卡，確保外籍居民抵津後第一時間了解相關防疫情況；一個「號」，建立「疫情管控服務調度中心」，開通外籍居民服務專綫，實現調度中心、外籍居民、多語種志願者3方實時通話；一個「組」，組建「4+1」聯控服務包保工作組，「4」是指街道包保幹部、社區工作人員、社區醫生、派出所民警，「1」是指多語種志願者協助配合，形成多方協作機制。

泰達街將繼續抓緊、抓實、抓細疫情防控的各項舉措，通過社區治理創新方法，穩步推進防控服務舉措，將濱海新區外向包容、國際友好、溫情負責的城區品質傳遞給全體中外居民。

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