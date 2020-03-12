【神州快訊】陝西鐵路物流集團總部基地落戶西咸新區

西咸新區與陝西鐵路物流集團「屏對屏」簽署戰略合作協議。西咸新區管委會主任康軍簽字蓋章，陝西鐵路物流集團總部基地正式落戶西咸新區。

康軍表示，西咸新區在抓好疫情防控的同時，出臺了一系列穩定經濟增長的政策措施，確保防疫工作和經濟社會發展「兩不誤」。新區也將為陝西鐵路物流集團提供最優質的服務、最優惠的政策、最優良的環境，加快推進項目建設，實現互利共贏。

陝西鐵路物流集團黨委書記、董事長趙國智表示，將加快推進各項前期工作，以高品質、高標准把總部基地打造成區域標杆項目，為西咸新區加速發展貢獻力量。

陝西鐵路物流集團項目預計總投資133億元（人民幣，下同），包括陝西能源運輸綫路建設和陝西鐵路物流集團總部基地建設。預計到2025年，能源運輸綫路將實現鐵路裏程1千公裏，運量達到2億噸以上，實現收入超400億元。總部基地主要建設陝西鐵路物流集團調度中心、集團物流貿易公司、智慧物流鐵路應用技術聯合實驗室及鐵路物流總部建設運營公司，項目搭建周期1-3年。2021年預計實現營業收入超250億元，落地5年後預計實現累計營業收入超1,400億元。

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