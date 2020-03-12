  • 20°C
香港時間 : 2020312日 (四) 16:17
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】內地新增逾6千間口罩等相關企業 專家：警惕產能過剩

經濟脈搏 15:24 2020/03/12

分享：

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情爆發以來，口罩等防疫物資供不應求，不少企業應運而生。內地傳媒報道，今年2月以來，內地新增逾6,000間口罩和呼吸防護相關企業，有專家表示，疫情及復工復產需求尚未被滿足，但應警惕產能過剩。

《新京報》報道，天眼查專業版數據顯示，中國目前口罩和呼吸防護相關企業共計38,151間，今年2月以來新增6114間，與去年同期比較，增速高達1561%。

其中，一次性醫用口罩最關鍵的原材料之一、熔噴佈的相關企業，目前有347間，2月以來新增112間，與去年同期相比，增速高達3633%；額溫槍相關企業共994間，新增202間，增速4950%；防護服相關企業共5,427間，多1,151間，增速亦達2157%。

消毒產品相關企業增速相對不太高，目前共有141,794家，2月以來新增3,693家，與去年同期比較，增速85.3%。

投機性企業 賺暴利不可能

北京鼎臣醫藥管理諮詢中心負責人史立臣認為，原來國內口罩市場飽和，但疫情暴發導致口罩需求猛增，很多企業轉產，隨著企業數量大幅增加，曾經被哄抬的口罩價格已經開始回落，逐漸向合理價格靠攏。

【習近平赴武漢】習考察醫院用咩口罩？原來是3M的N95

【口罩供應】全國日造1億口罩夠用嗎？原來只滿足到20%需求

【口罩供應】肺炎疫情全球蔓延口罩不夠用 一文看清哪些國家禁止口罩出口（不斷更新）

他稱，目前國內疫情並未結束，而且復工復產對口罩的需求也不小，中國也會支援友好國家，因此目前產能還沒出現過剩。不過疫情結束後，產能肯定會過剩。

他指出，各個環節成本上漲，投機型轉產企業，除非產能很大，能收回前期投入，「有的企業買完生產設備但還沒拿到證，收回成本難度挺大」。

他續稱，疫情初期投入建設口罩生產線的企業，因原材料、設備等價格低，能賺到錢。此後投入的企業，尤其是純投機性企業，想賺取暴利已經不可能。此外，84消毒液等消毒產品也在降價，短期內已經出現產能過剩的苗頭。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【新冠肺炎】戴住口罩點樣「刷臉」打卡？ AI進化到戴口罩都認出你
2020/03/01
【新冠肺炎】戴住口罩點樣「刷臉」打卡？ AI進化到戴口罩都認出你
【口罩供應】全國日造1億口罩夠用嗎？原來只滿足到20%需求
2020/03/05
【口罩供應】全國日造1億口罩夠用嗎？原來只滿足到20%需求
【新冠肺炎】京：巴基斯坦拿出全國醫院庫存口罩給中國 患難見真情
2020/03/05
【新冠肺炎】京：巴基斯坦拿出全國醫院庫存口罩給中國 患難見真情
【口罩供應】肺炎疫情全球蔓延口罩不夠用　一文看清哪些國家禁止口罩出口（不斷更新）
2020/03/10
【口罩供應】肺炎疫情全球蔓延口罩不夠用　一文看清哪些國家禁止口罩出口（不斷更新）
【習近平赴武漢】習考察醫院用咩口罩？原來是3M的N95
2020/03/11
【習近平赴武漢】習考察醫院用咩口罩？原來是3M的N95
疫情 口罩 中國 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

新冠肺炎全球大流行 滬指低開低走收跌1.5%

下一篇文章

【新冠肺炎】胡潤報告：內地企業家料疫情影響約5個月 4成對今年經濟不樂觀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國應為新冠肺炎道歉？官媒刊文：中國做出巨大犧牲 世界欠一聲感謝
中國應為新冠肺炎道歉？官媒刊文：中國做出巨大犧牲 世界欠一聲感謝
【新冠肺炎】路透再降預測 中國首季經濟增幅恐降至3.5%
【新冠肺炎】路透再降預測 中國首季經濟增幅恐降至3.5%
油價暴跌 滬指半日大跌2.4%失守3000關
油價暴跌 滬指半日大跌2.4%失守3000關
【新冠肺炎】海內外疫情夾擊 中金：或拖累中國今年GDP增長4個百分點
【新冠肺炎】海內外疫情夾擊 中金：或拖累中國今年GDP增長4個百分點
國際油價暴跌 滬指低開低走收跌3%失守3000關
國際油價暴跌 滬指低開低走收跌3%失守3000關
【新冠肺炎】疫情吞噬iPhone逾6成中國銷量 2月銷售量少於50萬部
【新冠肺炎】疫情吞噬iPhone逾6成中國銷量 2月銷售量少於50萬部