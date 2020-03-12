【新冠肺炎】內地新增逾6千間口罩等相關企業 專家：警惕產能過剩

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情爆發以來，口罩等防疫物資供不應求，不少企業應運而生。內地傳媒報道，今年2月以來，內地新增逾6,000間口罩和呼吸防護相關企業，有專家表示，疫情及復工復產需求尚未被滿足，但應警惕產能過剩。

《新京報》報道，天眼查專業版數據顯示，中國目前口罩和呼吸防護相關企業共計38,151間，今年2月以來新增6114間，與去年同期比較，增速高達1561%。

其中，一次性醫用口罩最關鍵的原材料之一、熔噴佈的相關企業，目前有347間，2月以來新增112間，與去年同期相比，增速高達3633%；額溫槍相關企業共994間，新增202間，增速4950%；防護服相關企業共5,427間，多1,151間，增速亦達2157%。

消毒產品相關企業增速相對不太高，目前共有141,794家，2月以來新增3,693家，與去年同期比較，增速85.3%。

投機性企業 賺暴利不可能

北京鼎臣醫藥管理諮詢中心負責人史立臣認為，原來國內口罩市場飽和，但疫情暴發導致口罩需求猛增，很多企業轉產，隨著企業數量大幅增加，曾經被哄抬的口罩價格已經開始回落，逐漸向合理價格靠攏。

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他稱，目前國內疫情並未結束，而且復工復產對口罩的需求也不小，中國也會支援友好國家，因此目前產能還沒出現過剩。不過疫情結束後，產能肯定會過剩。

他指出，各個環節成本上漲，投機型轉產企業，除非產能很大，能收回前期投入，「有的企業買完生產設備但還沒拿到證，收回成本難度挺大」。

他續稱，疫情初期投入建設口罩生產線的企業，因原材料、設備等價格低，能賺到錢。此後投入的企業，尤其是純投機性企業，想賺取暴利已經不可能。此外，84消毒液等消毒產品也在降價，短期內已經出現產能過剩的苗頭。

責任編輯：伍樂

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