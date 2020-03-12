【神州快訊】濱海新區軌道交通項目實現全綫復工

從天津市濱海新區住房和建設委員會獲悉，作為市級重點基礎設施項目，濱鐵1號綫（B1）、濱鐵2號綫（Z4）已實現全綫復工。

濱鐵1號綫（B1）一期工程全長31.3公裏，設站22座。作為濱海新區主城區南北向骨幹綫路，濱鐵1號綫（B1）接駁濱海站、濱海西站2大高鐵站，途徑河北路、上海道等交通主幹道，建成後將串聯多個大型居住社區。目前，濱鐵1號綫（B1）一期工程廣州道站、位於臨港片區的盾構管片制作工地、欣嘉園東站盾構段等均已實現復工。

濱鐵2號綫（Z4）全綫縱貫濱海新區，通車後可實現濱海新區南北兩翼至主城區運行時間約30分鐘，形成半小時交通圈。全綫共16個標段，其中，于家堡站（不含）—融仁路站—金臨道站標段目前已完成地下連續牆建設，正在進行格構柱施工，預計在3月底、4月初開展主體施工。

為縮短返崗人員接回駐地後的居家隔離時間，濱海新區住建委聯合區交運局采取低風險區域點對點直達定制包車的運輸方案。此外，據濱海新區住建委黨委委員、副主任劉墨林介紹，全市首創實施建設工地智慧化、大數據管理系統——濱海新區建築工地智慧化管理系統已上綫使用。該系統整體接入「智慧城市」總平臺，目前已實現在施工地視頻化、實時化管理，項目人員實名制、追溯制管控，實時數據可通過濱海新區網格化管理中心及時推送至屬地街道社區，實現聯防聯控。該系統的使用，也為全區構築建築工地的現代化、信息化管理模式打下基礎。

劉墨林表示，目前全區78項重點工程已開復工70項，其中市級重大基礎設施項目已經全部復工，初步形成了新區建設的「春季攻勢」。

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