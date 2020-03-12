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新冠肺炎全球大流行 滬指低開低走收跌1.5%

經濟脈搏 15:27 2020/03/12

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球擴散，世界衛生組織將新冠肺炎列為全球大流行（Pandemic），而美股周三繼續大跌，內地股市今日隨外圍震盪走低，滬指低開低走收跌1.5%，創業板指亦跌2.6%。

展望後市，分析師指，在外圍未能企穩的情況下，A股始終面臨外資流出的壓力，指數大概率繼續維持震盪格局。

深成指跌2.6% 創業板指跌2.6%

美國總統特朗普宣佈，禁止歐洲人入境美國30天，英國公民除外，但未有滿足市場預期公佈詳細救市計劃，隔夜美股大跌進入技術熊市，滬深兩市今日亦雙雙低開，滬指一度跳水跌逾2%，向下考驗2900點關口，截至收市，滬指報2923.49點，跌1.52%；深證成指報10941.01點，跌2.31%。創業板指亦跌2.64%，報2045.93點。

兩市成交合計總額為8,376億元（人民幣，下同），較上一交易日明顯縮量，其中，滬市成交3,282億元，深市成交5,094元。北向資金全日淨流出超83億元，為連續兩日凈流出。

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盤面上，農業板塊領跌4%，機場航運、化工、新材料、生物醫藥等跌幅居前。汽車股尾盤拉升，中汽協建議，調整小排量（1.6L以下）乘用車配置稅率，出台汽車下鄉促進消費政策，此外，建議優化延續對新能源汽車補貼政策。

世衞總幹事譚德塞香港時間周四凌晨表示，對疫情擴散和嚴重程度深表憂慮，經過評估後認為，新冠肺炎疫情已具有大流行的特徵。

不過，內地疫情持續趨緩，31個省市區冠狀病毒疾病昨新增確診病例15例，其中，湖北新增確診病例8例（武漢8例），為首次降至個位數。

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責任編輯：蒯宇澄

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