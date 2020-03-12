【新冠肺炎】肺炎全球大流行  應該如何自保？

新型冠狀病毒肺炎疫情正在全球爆發，世界衛生組織將新冠肺炎列為全球大流行（Pandemic），現在病毒已遍布全球大部分國家，香港作為國際城市，也可能面臨第二波爆發，大家該如何自保？綜合專家的一些講法，其實都是老生常談，但仍有重溫必要。

【全球大流行】世衛3組關鍵數據支持「大流行」定性 譚德塞：新冠疫情將進一步擴散

【全球大流行】香港流感曾演變為大流行 全球奪命100萬（有片）

一、沒必要就不要外出，無論是商業還是旅遊。不少外國已限制香港簽證，就算沒有限制，多個國家肺炎疫情正處於爆發高峰期，實在沒有必要去冒險。美國國務院也罕見對「全球」發出旅遊警示，建議美國民眾再三考慮再出國旅遊。

二、加強免疫系統的生活方式包括特別注意飲食，避免吃過多的動物蛋白質和奶製品，少吃糖，多吃蔬菜和水果等。

三、經常鍛煉，因為鍛煉能夠提高免疫力。對於小孩來說，每天需要至少一個小時的運動；對於成年人來說，每周2個小時的體育運動是必需的。

四、每周做一次桑拿浴。如果做不到的話，可以在家裡洗澡的時候交替著用冷熱水淋浴，反複五次。這種冷熱水溫度的改變也可以加強免疫力。

五、世界衛生組織澄清說，大蒜並不能治療新冠病毒，但常吃辣椒、生姜、大蒜以及非洲天竺葵等植物，有助預防病毒。

六、雖然疫情嚴重，但不要恐慌和過度的緊張，因為恐慌和緊張實際上會降低你的免疫力。壓力和恐慌被證明會導致免疫力下降。

【新冠肺炎】為防疫夫妻要分床睡？湖北社區「緊急通知」爆爭議

【武漢肺炎】河南辣手防疫！新郎新娘被隔離 婚宴只剩賓客 擺完酒後封酒店（有片）

世界衛生組織建議一般民眾採取以下方式維護本人和他人健康：

一、勤洗手。如果雙手不明顯髒，經常用含酒精成分的免洗洗手液清潔手或用肥皂和清水洗手，這樣可以殺滅手上的病毒。

二、保持社交距離。與他人保持至少1米的距離，尤其是與咳嗽、打噴嚏和發熱的人保持距離，以免感染上病毒。

三、避免觸摸眼、鼻、口。原因是手接觸許多可能被病毒污染的表面。如果用被污染的手觸摸眼、鼻、口，就可能會被留在物體表面的病毒感染。

四、確保自己及周圍的人保持良好的呼吸衛生習慣。打噴嚏或咳嗽時，需用彎曲的肘部遮擋口鼻，或用紙巾並立即妥善處置用過的紙巾。

【習近平赴武漢】習考察醫院用咩口罩？原來是3M的N95

【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）

【武漢肺炎】食飯時脫口罩 食完再戴究竟安唔安全？

對於是否需要戴口罩，中外專家意見分歧，美國疾控專家仍強調不是病人無需戴口罩，但亞洲專家卻囑咐民眾外出一定要戴口罩。不過，隨著肺炎全球大流行，外國一些專家看法也改變，因為戴口罩不單是保護自己，也是保護別人。

一組研究人員最近在醫學雜誌《柳葉刀》上撰文說，新冠病毒「打破了常規的遏制策略」，因為感染初期的患者在感染時可能沒有或只有模糊的症狀。這些研究人員表示，人們戴口罩是為了在與他人進行近距離接觸時保護自己，但是他們也無意間通過控制病毒的源頭而進行相互的保護。

【意大利疫情】米蘭與武漢封城大不同！中國留學生直擊拍片：你戴口罩會嚇怕人（有片）

責任編輯：鄧中建

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響