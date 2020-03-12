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【新冠肺炎】現實版杯弓蛇影 意大利華人陽台曬雞翅 被民眾當成蝙蝠舉報

社會熱點 16:49 2020/03/12

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新冠肺炎疫情蔓延多國，意大利也成重災區，當地民眾不免神經緊繃。在特拉尼市（Trani），一戶華人家庭引發附近民眾恐慌，這戶家庭在自家陽台上晾曬醃製的雞翅，被路過的民眾錯看為蝙蝠而舉報。

綜合意大利當地媒體報道，一位住在市中心的居民路過附近一棟公寓樓時，隱約發現有戶人家的陽台上，正用晾衣架曬著一些肉，看大小和形狀像是蝙蝠。該居民隨即打電話報告，其他路過的居民也陷入恐慌。

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隨後，當地警方、衛生部門以及法醫技術人員集體出動，迅速封鎖街道，禁止市民在附近徘徊。

由於那戶人家裡沒有人，警方便派出無人機在陽台上空拍照，證實確實有幾排肉乾。他們還看到，有疑似血液的「不明液體」從「蝙蝠乾」上滴下來。

有居民指，一戶人家在陽台上曬蝙蝠肉（網上圖片）

意大利華人醃製的雞翅被誤認為是蝙蝠（網上圖片）

警方和衛生部門前往調查（網上圖片）

現場照片很快在網上瘋傳，特拉尼市長阿梅代奧·波塔羅（Amedeo Bottaro）帶人趕到現場，一面按照相關標准對該街區進行消毒，一面等待戶主回家，以便進去做進一步檢查。經調查，這是一戶華人家庭。戶主歸家後向警方解釋，經過化驗後，警方確認肉乾的確是醃雞翅。

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波塔羅表示，這種醃法實在是很少見，而且即便不是蝙蝠，在陽台上曬動物干都是違反當地法律的。目前所有醃雞翅都被沒收，那戶華人家庭也被要求居家隔離，並接受防疫檢查，市民們可以放心。有網民稱，「曾經是一朝被蛇咬十年怕井繩，現在是一朝被（蝙）蝠坑（害），十年怕雞翅。」

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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