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【新冠肺炎】專家找到更多證據： 新冠病毒似沙士　恐致男人不育

社會熱點 19:05 2020/03/12

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新冠肺炎或影響生育力！華中科技大學同濟醫院生殖醫學中心教授李豫峰團隊的最新研究，找到更多證據引證，新型冠狀病毒不僅損害人的肺部和免疫系統，理論上還可能造成男性睪丸損傷。他們建議，感染新冠肺炎的適齡男性在康復後，應進行生育力檢查。

湖北省政府官網周四曾轉發了這份報告，但稍後刪除，原因暫未明。

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湖北省政府刊發的這篇文章表示，新型冠狀病毒通過「刺突糖蛋白（S蛋白）」、與宿主「細胞血管緊張素轉化酶2（ACE2）」結合，從而入侵細胞，引起組織損傷；「除肺以外，人體很多其他器官也表達ACE2，如睪丸、小腸、腎臟、心臟和甲狀腺等；其中，睪丸表達大量的ACE2，主要集中在睪丸精原細胞、支持細胞和間質細胞，這幾種細胞均與男性生殖功能密切相關。」

研究認為，儘管目前尚無研究證實新冠病毒感染，是否損傷睪丸及影響男性生育能力；但新冠病毒與SARS（沙士）病毒高度相似，人體受其攻擊的部位也相近；雖未在睪丸中檢測出SARS病毒，但SARS感染仍可導致睪丸出現嚴重的免疫性損傷，引起睪丸炎，並造成生殖相關細胞廣泛破壞。

男性康復後  可進行生育力檢查

報告預測，新冠感染可能造成睪丸損傷，影響精子生成和雄激素合成，「精子生成受阻會影響男性生育能力，嚴重者可能導致男性不育；雄激素不足會影響男性第二性征和性功能，降低生活品質。」

文章最後提醒，對於有感染病史的男性，尤其是有生育需求的男性，最好在康復後進行精液品質和激素水準等生育力相關檢查，以便及時發現問題儘早處理。

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責任編輯：游昊雲

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