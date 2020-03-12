【新冠肺炎】湖北政府曾稱病毒或損男性生殖能力 惟通告後被刪

湖北省政府網站周四發表通告，指新冠肺炎雖以肺臟和免疫系統損害為主，但理論上新冠感染還可能造成睾丸損傷。因此，華中科技大學同濟醫院生殖醫學中心李豫峰教授團隊提醒，感染新冠肺炎的適齡男性，在康復後應進行生育力檢查。不過，通告稍後已從官方網站刪除。

通告指出，新冠病毒通過刺突糖蛋白（S蛋白）與宿主細胞血管緊張素轉化酶2（ACE2）結合從而入侵細胞，引起組織損傷。除肺以外，人體很多其他器官也表達ACE2，如睾丸、小腸、腎臟、心臟和甲狀腺等。其中，睾丸表達大量的ACE2，主要集中在睾丸精原細胞、支持細胞和間質細胞，這幾種細胞均與男性生殖功能密切相關。

▲ 新冠肺炎恐影響男性生殖能力

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通告稱，儘管目前尚無研究證實新冠病毒感染是否損傷睾丸及影響男性生育能力，但新冠病毒與SARS病毒高度相似，其感染入侵細胞受體相同，即ACE2。盡管未在睾丸中檢測出SARS病毒，但SARS感染仍可導致睾丸出現嚴重的免疫性損傷，引起睾丸炎，並造成生殖相關細胞廣泛破壞。

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所以從理論上推測，新冠感染可能造成睾丸損傷，影響精子生成和雄激素合成。精子生成受阻會影響男性生育能力，嚴重者可能導致男性不育；雄激素不足會影響男性第二性徵和性功能，降低生活質量。

因此，通告引述李豫峰教授團隊建議，對於有感染病史的男性，尤其是有生育需求的男性，最好在康復後進行精液質量和激素水平等生育力相關檢查，以便及時發現問題盡早處理。不過，通告稍後已從官方網站刪除。

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責任編輯：游昊雲

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