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【新冠肺炎】鍾南山：6月結束疫情可期 但要看各國重視程度

社會熱點 17:34 2020/03/12

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，疫情何時會完結？中國國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鐘南山表示，取決於各個國家的重視程度，隨著疫情嚴重國家重視程度提高，6月結束疫情可期。

廣東今日下午舉行疫情防控例行新聞發布會，鍾南山表示，當前應加強與疫情嚴重國家交流，促使其提高警惕，才有可能在全球範圍內戰勝疫情。而世界衛生組織（WHO）昨晚宣布把新冠肺炎定為「大流行」後，各國都可採取自己認為合適的方式，來保護老百姓。

他指出，假如有一些國家不對疫情的危害性、傳染性提高警惕，疫情結束時間不太好說。一般情況下，在溫度比較高的夏天，新冠病毒是不太活躍。但還是要取決於各個國家的重視程度。隨著疫情嚴重的國家的重視程度提高，6月份結束疫情是可以期待。

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內地要加強管控輸入病例 入境者隔離14天並核酸檢測

對於中國新冠肺炎疫情，鍾南山表示，國內疫情得到控制，尤其湖北得到控制，現在問題轉化到輸入性病例。

他指出，往往入境人士沒有症狀，在隔離過程中發病，也有些人有症狀，但不一定發燒，在檢測後被確診，認為要加強對輸入患者的管控。

他舉例，深圳兩日來輸入四宗病例，這表明輸入性病例成為新的傳染途徑。要按照衛健委指引的要求對入境者隔離14天，還應該做一個核酸檢測。又稱核酸檢測的結果比以前準確多了。

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責任編輯：伍樂

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